Valencia vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Por la fecha 3 de la Liga, Getafe y Valencia se enfrentan el viernes 29 de agosto desde las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Mestalla.
Así llegan Valencia y Getafe
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia no pudo ante Osasuna en el El Sadar.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe venció 2-1 a Sevilla en la fecha anterior.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (2 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Villarreal
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|4
|Getafe
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|14
|Valencia
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 4: vs Real Oviedo: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Getafe, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas