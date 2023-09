Jabeur supera a Bouzkova y alcanza la cuarta ronda del Abierto de EEUU

Una renqueante Ons Jabeur se impuso a la checa Marie Bouzkova por 5-7, 7-6(5) y 6-3 en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La tunecina, quinta cabeza de serie, dijo esta semana que se sentía como un "zombi" debido a una enfermedad, pero volvió de entre los muertos para superar a una serena Bouzkova, con 56 golpes ganadores bajo las luces del estadio Arthur Ashe.

Ahora se enfrentará en octavos de final a la china Zheng Qinwen, que se impuso a la italiana Lucia Bronzetti por 6-3, 4-6 y 6-4.

"Es un partido muy duro por parte de las dos", dijo Jabeur, subcampeona el año pasado. "Ella no quería parar. Hoy me he esforzado al máximo, ella es una gran jugadora."

Jabeur es conocida como la "ministra de la Felicidad", pero la eterna favorita de los aficionados no tuvo muchos motivos para sonreír en el primer set, ya que sus errores se acumularon rápidamente y Bouzkova le rompió el saque en el quinto intento del cuarto juego.

La tunecina le devolvió la rotura con un buen golpe de revés en el noveno juego, pero concedió otro "break" a Bouzkova con una doble falta en el punto de set.

Con un "break" en contra en el segundo set, Bouzkova tuvo que abandonar la pista tras el séptimo juego por una aparente lesión en la pierna, pero siguió luchando a pesar de cojear de vez en cuando por la pista, logrando un nuevo "break" en el décimo juego.

Jabeur, que a veces se encorvaba en la pista con evidentes molestias, encontró nueva vida en la muerte súbita, donde lanzó golpes ganadores de derecha para llevar el partido a un tercer set.

En el sexto juego, Bouzkova cometió una doble falta que supuso el "break" decisivo, y la checa lanzó la pelota a la red en el punto de partido que sentenció un duelo de casi tres horas.

La subcampeona de Wimbledon dijo que le había costado recuperar el aliento al principio del partido, pero que estaba agradecida por jugar después de sufrir una lesión en el pie en Cincinnati.

"Cada partido para mí es un regalo ahora mismo", declaró a ESPN. Estoy descubriendo una parte de mí misma."

Jabeur dijo que espera un gran desafío de Zheng, su rival en cuarta ronda, contra la que se retiró en su último enfrentamiento en Toronto en 2022.

"(En aquella ocasión) me dio una paliza", dijo Jabeur. "He aprendido mucho. Tiene una derecha muy buena... Va a ser dura, seguro."

Con información de Reuters