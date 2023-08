Implacable regreso de Djokovic al Abierto de EEUU

Novak Djokovic regresó con victoria al Abierto de Estados Unidos al imponerse el lunes al francés Alexandre Muller por 6-0 6-2 6-3 para recuperar el número uno del mundo y dar el primer paso para igualar el récord de 24 Grand Slams de Margaret Court.

Djokovic, que no pudo jugar en la edición del año pasado por no estar vacunado contra el COVID-19, no se había dejado ver por las pistas duras de Flushing Meadows desde su derrota ante Daniil Medvedev en la final de 2021.

Los aficionados hicieron saber al jugador de 36 años que le habían echado de menos, y aplaudieron al serbio cuando salió del túnel de vestuarios para entrar en la pista del estadio Arthur Ashe.

Estaba claro que el tricampeón también les había echado de menos, mientras recibía los vítores de una multitud récord de más de 30.000 espectadores, entre los que se encontraban el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle.

"Estaba emocionado por salir a la pista, han pasado un par de años, así que estar delante de vosotros siempre es un placer", dijo Djokovic al público neoyorquino. "Gracias por venir y gracias a toda la gente que se quedó hasta casi la una de la madrugada".

"Las sesiones nocturnas en Arthur Ashe siempre son algo especial."

Llegado a Nueva York tras una absorbente victoria sobre su joven rival Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Cincinnati, un Djokovic en plena forma no tuvo piedad de Muller, 84 del ranking, en lo que fue su debut en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.

"No pude sacar bien en el segundo y el tercero, bajé el nivel de mi saque y tuve que trabajar un poco más para ganar mis puntos", dijo Djokovic. "No obstante, creo que he jugado muy bien de principio a fin".

Aunque el Abierto de Estados Unidos acaba de empezar, la victoria de Djokovic le garantiza desbancar a Alcaraz del primer puesto cuando se actualice la clasificación mundial el 11 de septiembre.

Alcaraz, que derrotó a Djokovic en una épica final de Wimbledon en julio, debutará el martes contra el alemán Dominik Koepfer.

El siguiente rival de Djokovic, cabeza de serie número dos, es el español Bernabé Zapata Miralles, que se impuso en sets corridos al estadounidense Ethan Quinn.

Con información de Reuters