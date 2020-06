Alberto Fernández cuestionó a Deportivo Riestra por violar la cuarentena

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dialogó con TyC Sports sobre la situación del deporte argentino en medio de la pandemia. Lejos de confirmar un retorno inmediato, el político se mostró muy cauto y también respondió sin vueltas al ser consultado sobre Deportivo Riestra. Justamente, este club del ascenso protagonizó un escándalo en la última semana tras violar la cuarentena para realizar un entrenamiento

"No vi las imágenes, oí la noticia. Creo que hay que ser muy cuidadosos, un plantel de fútbol no tiene menos de veinte jugadores. Eso no está bueno, porque además hay un efecto en la actividad deportiva que los médicos señalan. Por eso está la recomendación de mantener un metro y medio de distancia, para que las partículas de salivas no lleguen al otro. No las vemos, pero existen", manifestó Alberto.

Por otro lado, Fernández agregó: "Con el correr, ese efecto hace que las partículas vuelvan para atrás. Todo deporte de contacto debe tener un protocolo de funcionamiento muy cuidadoso. No tengo idea como lo hicieron en Deportivo Riestra, pero lo que sí me parece que hay que ser muy prudentes".

"Gallardo me señaló un tema que yo no tenía en cuenta: muchos jugadores del ascenso son jugadores jóvenes que viven con sus familias y provienen de hogares muy humildes. No es que se contagie el jugador, que seguramente tiene una vida saludable y pueda recuperarse: puede contagiar a su familia, a sus parientes, su madre, su padre", añadió el presidente.

A su vez, el mandatario sentenció: "Ese es el planteo de muchos jugadores de River, piensen qué pueda pasar con los jugadores de ascenso que ni siquiera están cerca de la situación económica que tienen en los clubes grandes. Todos queremos volver a ver fútbol".