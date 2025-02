Sorpresivo cambio de rumbo: una figura de C5N se suma a un canal deportivo

Una importante figura de C5N cambia de rumbo y se suma a una importante cadena de deportes.

Con el inicio del 2025, los canales de televisión van modificando sus grillas y también van apareciendo nuevas caras en la pantalla. En ese sentido, hubo un sorpresivo cambio de rumbo con una de las figuras reconocidas de C5N, que se suma a un canal deportivo tras varios años de ejercer en informativos de noticias.

Se trata de Luciana "Luli" Trujillo. La periodista, que se desempeña desde 2016 en C5N, fue anunciada como la nueva cara de Fox Sports, en un programa que conducirá junto al periodista Alejandro Wall, de lunes a viernes de 22 a 00 en la cadena de deportes.

Trujillo, que moderó el primer debate presidencial del 2023 en Santiago del Estero, estará al frente de una tira que resumirá las noticias deportivas del día junto al escritor y cronista del diario Tiempo Argentino, que ingresó a Fox en 2023.

La comunicadora, de 34 años, recibida en la escuela de periodismo TEA y licenciada en Periodismo por la Universidad del Salvador, también tiene una extensa experiencia en radio. En Radio 10 trabajó más de seis años, lugar en el que fue productora de los porgramas Hora Pico de Alejandro Fantino, Qué Noche Teté de Teté Coustarot, El Oro y el Moro de Óscar González Oro y El Ángel del Mediodía de Baby Etchecopar.

En ESPN, Latorre enfureció y destrozó a Fernando Gago en Boca: "Equivocado"

Luego del empate de Boca Juniors sin goles ante Argentinos Juniors en el debut de la Copa de la Liga Profesional y antes del partido contra Unión de Santa Fe, Diego Latorre analizó el presente del equipo y apuntó contra Fernando Gago. El exjugador de la institución que se desempeña como panelista en ESPN F90 no dudó en atacar al DT por sus decisiones, pero también por sus declaraciones. Es que el equipo no ganó y ahora tendrá un nuevo desafío para sumar de a tres contra el "Tatengue".

Sin embargo, la crítica del exfutbolista no tuvo que ver con el resultado del cotejo del pasado domingo en La Bombonera sino con lo que dijo el propio "Pintita" tras la igualdad contra el "Bicho". Por esto, si bien "Gambeta" lo destacó en el ciclo deportivo de televisión de todos los mediodías por su trabajo, también fue sumamente picante a la hora de dejar en claro lo que piensa acerca del entrenador con pasado en Racing. Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas en el mundo Boca.

"Gago es un técnico que tiene cosas interesantes. Lo que sí no comparto para nada es una corriente nueva de entrenadores que no solamente está representada por Gago. Creen que van a ganar el partido ellos y no son serviciales para ayudar a que los jugadores lo ganen. Parece bastante obvio, pero es algo que divide. Con lo que dijo el otro día que 'los jugadores no hicieron lo que veníamos ensayando' se pone encima de un equipo de fútbol en lugar de ser servicial a los jugadores. En definitiva, tiene que ayudar a que un jugador o un equipo crezca", esbozó Latorre con respecto al rendimiento de Gago como DT.

Por otro lado, el exfutbolista continuó con su idea y lanzó: "Me parece un pensamiento equivocado si el entrenador pretende siempre desde la táctica de mover jugadores ganar un partido, superar a un rival. Me parece reduccionista, erróneo, limita al jugador, va en contra de la realidad, de lo que pasa en un partido de fútbol. Si no se saca eso rápidamente de que gano en el pizarrón estás en un terreno... es lo que le pasaba a Demichelis que hablaba de modelos y el equipo no daba 3 pases seguidos".