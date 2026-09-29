A lo largo de su carrera, Lando Norris ha protagonizado varios accidentes, siendo el más reciente el provocado por Franco Colapinto en el relanzamiento del GP de Azerbaiyán del sábado pasado. Si bien el inglés atacó al argentino por el incidente llegando incluso a pedir su suspensión, lo cierto es que el vigente campeón de la Fórmula 1 también ha tenido choques polémicos que causaron revuelo dentro del paddock en el pasado reciente.

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Sin dudas, el suceso más recordado por los fanáticos ha sido el que tuvo con Oscar Piastri en el marco del GP de Canadá 2025, cuando ambos se encontraban en plena lucha por el campeonato. A tan solo tres vueltas del final, el australiano se encontraba cuarto cuando el piloto británico intentó superarlo por la cara externa de la recta principal e impactó con el neumático trasero izquierdo del MCL39 de su compañero.

Producto del toque, el campeón del mundo también chocó lateralmente contra el muro mientras se aproximaba a la primera curva, lo que produjo daños en las suspensiones de su monoplaza y lo obligó a abandonar la carrera. Si bien Piastri finalmente terminó en el cuarto lugar, este incidente es recordado como un intento de Norris de atentar contra su propio compañero, que por entonces todavía lideraba la tabla de posiciones.

Otro episodio se dio un año atrás en el GP de Austria 2024, en el que el piloto de McLaren mantuvo una lucha mano a mano con Max Verstappen mientras luchaban por el liderato a cinco vueltas de la línea de meta. El incidente se dio en la entrada a la tercera curva y produjo una rotura en la suspensión del MCL38, mientras que el neerlandés pasó por boxes para cambiar las gomas por un pinchazo y volvió a la pista con una discutida sanción de diez segundos que no lo hizo terminar en el quinto lugar.

Si bien el inglés tuvo otros incidentes, como la sprint en Miami 2024 o el despiste en Las Vegas 2023, otro de los recordados es el que ocurrió en el GP de Miami 2022. Norris había superado al AlphaTauri de Pierre Gasly, pero se apresuró en cerrarse para cubrir al francés y terminó generando un impacto que lo dejó afuera de la carrera, a la vez que el ahora compañero de Colapinto pudo continuar, aunque debió retirarse cinco vueltas más tarde por las consecuencias que dejó el choque en su monoplaza.

El inglés es acusado de haberle robado el título a su compañero.

Todos los accidentes de Norris en la F1