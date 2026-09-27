Fórmula 1: ¿cómo fue la maniobra de Franco Colapinto que provocó el accidente en el GP de Azerbaiyán?

La cita en el Circuito callejero de Bakú no tuvo un buen cierre para Franco Colapinto, quien venía haciendo una muy buena carrera este sábado manteniéndose dentro de la zona de puntos en todo momento durante el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Sin embargo, el pilarense cometió un error en el relanzamiento posterior al abandono de Alex Albon y se llevó puesto a Pierre Gasly en la primera curva, lo que generó un doble retiro para Alpine.

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Después de la salida del Safety Car en la vuelta 36, el piloto argentino intentó ganar posiciones por el lado interno de la recta, sin advertir que se trataba de la parte sucia de la pista. Como consecuencia, Colapinto no pudo frenar correctamente en la entrada de la curva y terminó bloqueando los neumáticos y, al no poder controlar el A526, impactó de llenó con Gasly, quien ya seguía la trayectoria de la pista para ese momento.

El impacto fue tal que el francés también chocó a Lando Norris, otro que se vio afectado por el error del pilarense y se vio forzado a abandonar la carrera. Tras el accidente, Franco pudo completar la vuelta para ingresar a boxes y, aunque la intención inicial de su ingeniero era que pudiera volver para terminar la carrera, los daños en la suspensión trasera del monoplaza hicieron que sea imposible volver a la pista.

Como consecuencia, el argentino sufrió su primer abandono desde que se sumó a Alpine en la temporada pasada como reemplazante de Jack Doohan a partir del GP de Ímola, lo que significa un total de 30 fechas terminadas al hilo. Si se considera el total de sus actuaciones desde que debutó en la máxima categoría, es el cuarto abandono de Colapinto, que tuvo tres retiros con Williams en el fatídico cierre de temporada del 2024.

Por fuera de este historial, otras consecuencias del incidente del pilarense afectan directamente al equipo galo de cara a lo que se viene. Por un parte, Alpine perdió la oportunidad de recortar terreno con Racing Bulls, que para colmo estiró más su ventaja a los 15 puntos de diferencia con el séptimo lugar de Arvid Lindblad. Por el otro, Colapinto fue sancionado con cinco puestos en la grilla de partida para la próxima fecha en el GP de Baréin.

Colapinto se disculpó con Gasly y el equipo tras la carrera.

La buena noticia que recibió Colapinto

A pesar del fuerte accidente que protagonizó este sábado en Bakú, Colapinto afortunadamente no fue castigado por la FIA en cuanto a los puntos en la Superlicencia de la F1. El argentino había recibido sanciones en este apartado por última vez en el GP de Países Bajos, de manera que llegó a los 4 puntos y el primero de ellos recién vencerá en junio del 2027. Cabe mencionar que cuando un piloto llega a 12 puntos, es penalizado con una fecha de suspensión en el campeonato.