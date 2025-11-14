Horarios de la fecha 15 del Torneo Clausura y todo lo que tenés que saber sobre las definiciones

La fase regular del Torneo Clausura llega a su desenlace con una jornada final que promete emociones hasta el último minuto. Entre el viernes 14 y el lunes 17 de noviembre se disputarán los 15 partidos que definirán los últimos clasificados a octavos de final, los cupos a las copas internacionales 2026 y, en el aspecto más dramático, los dos descensos a la Primera Nacional.

La situación en ambas zonas está al rojo vivo: mientras que en la Zona A solo tres equipos aseguraron su pase a playoffs (Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba), quedando cinco cupos para nueve conjuntos separados por apenas tres puntos, en la Zona B ya hay cinco clasificados (Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo) y tres lugares en disputa.

La Liga Profesional confirmó un cronograma estratégico para esta última fecha, con varios partidos en simultáneo debido a la dependencia de resultados. Como desde el jueves 13 rige el horario de verano, ningún partido se desarrollará antes de las 17 horas.

La batalla por la permanencia

El drama más intenso se vivirá el sábado a las 17:00, cuando se definan los dos descensos. San Martín de San Juan y Aldosivi, que se enfrentan directamente en Mar del Plata, son los más complicados con la continuidad en la máxima categoría, mientras que Godoy Cruz completa el trío de equipos en zona roja.

El Verdinegro sanjuanino es el último en la Tabla Anual con 28 puntos y también cierra la tabla de promedios con 0.903, mientras que Aldosivi alcanzó 30 puntos en la Anual y 0.968 en promedios tras su victoria sobre Banfield en la fecha anterior. El Tomba mendocino, por su parte, quedó igualado con San Martín en 28 unidades tras caer ante Atlético Tucumán.

La definición será implacable: el último de la tabla anual perderá la categoría, al igual que el peor promedio, aunque si un mismo equipo ocupa ambas posiciones, descenderá junto al anteúltimo de la tabla general. Los tres equipos jugarán en simultáneo para garantizar la equidad deportiva.

La pelea por las copas internacionales

La clasificación a la Copa Libertadores 2026 ya tiene cuatro boletos confirmados: Platense como campeón del Apertura, Independiente Rivadavia por ganar la Copa Argentina, Rosario Central y Boca Juniors a través de la Tabla Anual tras ganar el superclásico.

El panorama de la tabla general presenta una batalla feroz en las últimas posiciones de acceso continental. Rosario Central lidera con 66 puntos, seguido por Boca con 59, mientras que Argentinos Juniors ocupa el tercer lugar con 54 unidades y clasificaría a la fase previa de la Libertadores.

El gran perjudicado es River Plate, que tras la derrota en el Superclásico quedó en zona de Copa Sudamericana. El Millonario se ubica cuarto con 52 puntos, desplazado del podio por Argentinos, y ya no depende exclusivamente de sí mismo: necesita vencer a Vélez como visitante y esperar que el Bicho no sume ante Estudiantes.

Los seis cupos a la Copa Sudamericana 2026 están en disputa feroz. Deportivo Riestra quedó quinto con 51 puntos, seguido por Racing Club y San Lorenzo con 50, Tigre con 49 y Barracas Central con 48, completando hoy los puestos de clasificación continental. Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán también mantienen chances matemáticas de meterse en la Sudamericana.

Los playoffs al rojo vivo

En la Zona A, la lucha por los últimos cinco boletos a octavos es encarnizada. Actualmente están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata, mientras que pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Independiente Rivadavia, Aldosivi y Newell's ya están matemáticamente eliminados.

La Zona B tiene una definición más clara en la cima. Rosario Central aseguró el primer puesto y se perfila como el gran candidato al título, mientras que los últimos tres cupos están en disputa entre River Plate, Talleres de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia de La Plata, Sarmiento e Independiente, todos separados por escasos puntos.

El duelo Vélez-River será determinante no solo para las aspiraciones de Libertadores del Millonario, sino también para la definición de posiciones en la zona. Instituto-Talleres, por su parte, definirá si la Gloria logra meterse en los playoffs o si quedará afuera tras un irregular segundo semestre.

Horarios de partidos

Viernes 14 de noviembre

20:00 - Lanús vs Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Sábado 15 de noviembre

17:00 - Aldosivi vs San Martín (SJ) (ESPN Premium)

- Aldosivi vs San Martín (SJ) (ESPN Premium) 17:00 - Godoy Cruz vs Deportivo Riestra (TNT Sports)

- Godoy Cruz vs Deportivo Riestra (TNT Sports) 19:15 - San Lorenzo vs Sarmiento (TNT Sports)

- San Lorenzo vs Sarmiento (TNT Sports) 21:30 - Independiente vs Rosario Central (ESPN Premium)

Domingo 16 de noviembre

17:00 - Instituto vs Talleres (ESPN Premium)

- Instituto vs Talleres (ESPN Premium) 17:00 - Vélez vs River (TNT Sports)

- Vélez vs River (TNT Sports) 20:15 - Estudiantes vs Argentinos Juniors (TNT Sports 2)

- Estudiantes vs Argentinos Juniors (TNT Sports 2) 20:15 - Newell's vs Racing (TNT Sports)

- Newell's vs Racing (TNT Sports) 20:15 - Boca vs Tigre (ESPN Premium)

- Boca vs Tigre (ESPN Premium) 20:15 - Central Córdoba vs Banfield (ESPN)

Lunes 17 de noviembre