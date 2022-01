Tití Fernández confesó de qué club es hincha: "¿No me viste la camiseta?"

Miguel "Tití" Fernández estuvo de invitado en el programa de Germán Paoloski, No es tan tarde, y reveló de qué equipo es hincha.

Uno de los misterios que corren entre los periodistas que se desempeñan en la TV es sin dudas, el fanatismo por los clubes. Saber de qué equipo es cada uno a veces es parte del juego y en este caso, un famoso panelista y conductor lo contó en vivo en un programa. Hablamos de Miguel "Tití" Fernández, quien en el ciclo No es tan tarde, que conduce Germán Paoloski, reveló que es simpatizante de un club del ascenso del fútbol argentino.

El reconocido "Tití" es hincha de San Telmo, equipo que milita en la Primera B Nacional. El pasado mes de febrero de 2021, seguramente fue uno de los días más felices del corresponsal de la TV Pública, ya que su institución logró el ascenso a la categoría en la que juega desde hace un año. El elenco de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, conocido como el "Candombero", derrotó a Deportivo Madryn por penales en la final disputada en cancha de Newell's.

Mientras dialogaba con la panelista Lelu Mendiguren, "Tití" contó una situación con su esposa: "Mi mujer es hincha de River, y si no le llevas algo de River, viste... Un día me dijo 'basta de traer cosas, no tenemos lugar para guardarlas', entonces un día dije no mando más y listo", aseguró Fernández, quien hace semanas atrás se despidió de Masterchef Celebrity y no regresó en la etapa del repechaje del ciclo.

Mendiguren le habló de Boca Juniors como "el club de sus amores" y Fernández la corrigió al aire: "Perdoname. ¿No me viste con la camiseta de San Telmo? Vos estás muy confundida. Yo nací hincha de San Telmo. Lo iba a ver en tercera, Reserva y Primera", a lo que su colega preguntó "¿Y Boca nunca?", a lo que "Tití" respondió: "Jamás en la vida. El corazón me tira un poco por mi señora, me pone muy feliz", aseguró y contó una anécdota de la Superfinal de 2018 en Madrid.

