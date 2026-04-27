Tigre vs América de Cali: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Sudamericana

Tigre recibe el próximo jueves 30 de abril a América de Cali por la fecha 3 del grupo A de la Copa Sudamericana, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en Don José Dellagiovanna.
Así llegan Tigre y América de Cali
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana
Tigre cayó 0 a 1 ante Macará en el Coliseo de Victoria.
Últimos resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana
América de Cali llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Alianza Atlético.
Los Diablos Rojos intentarán mantenerse en el liderato del Grupo A, lugar que ocupa con 4 puntos y 3 goles anotados. Por su parte, El Matador se encuentra en el fondo de la tabla y ha logrado sumar 1 unidad y 1 tanto.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Mathías De Armas.
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo A - Fecha 4: vs Macará: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 5: vs América de Cali: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs Alianza Atlético: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de América de Cali en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo A - Fecha 4: vs Alianza Atlético: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 5: vs Tigre: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs Macará: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Tigre y América de Cali, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas