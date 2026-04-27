Carabobo vs Blooming: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Sudamericana

El juego entre Carabobo y Blooming se disputará el próximo jueves 30 de abril por la fecha 3 del grupo H de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Misael Delgado.
Así llegan Carabobo y Blooming
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
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Últimos resultados de Carabobo en partidos de la Copa Sudamericana
Carabobo busca levantarse de su derrota ante River Plate en el Estadio Mas Monumental.
Últimos resultados de Blooming en partidos de la Copa Sudamericana
Blooming cayó 2 a 3 ante RB Bragantino.
Ubicado detrás del líder del Grupo H, Carabobo luchará por llegar a la cima, mientras que Blooming está en cuarto lugar al sumar 1 punto y deberá ganar para subir de puesto.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Anthony Díaz Mora.
Fechas y rivales de Carabobo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo H - Fecha 4: vs River Plate: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs Blooming: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs RB Bragantino: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Blooming en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo H - Fecha 4: vs RB Bragantino: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs Carabobo: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs River Plate: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Carabobo y Blooming, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas