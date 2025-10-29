Ugo Carabelli merodeó el batacazo ante Zverev y ganó Cerúndolo en el Masters 1000 París

El tenis argentino, a pleno en el Masters 1000 de París.

El Masters 1000 de París 2025 continúa con plena presencia del tenis argentino, tanto en el singles como en el dobles masculino. Durante la jornada del miércoles 29 de octubre, el primero en saltar a la cancha en el certamen de la capital de Francia fue Francisco Cerúndolo. El número 21 del ranking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) derrotó con lo justo al serbio Miomir Kecmanovic (53°) por 7-5, 1-6 y 7-6 (4) en los 16avos de final, en el duelo que se extendió durante más de dos horas en la cancha 2. Ahora, "Fran" espera por el ganador del duelo que saldrá entre el italiano Jannik Sinner (2º) y el belga Zizou Bergs (41º). Todo indica que dicho cotejo será el viernes 31, en un horario a confirmar todavía por la organización del campeonato.

Más tarde, el que se presentó en el estadio central fue Camilo Ugo Carabelli (49°), nada menos que frente al alemán Alexander Zverev, tercero actualmente en el escalafón global. En el primer set, el sudamericano sorprendió a todos y venció por 7-6 (7-5 en el tiebreak). Sin embargo, en el segundo parcial, el crack europeo arrasó rápidamente por 6-1. Ya en la tercera y definitiva manga, Carabelli se adelantó por 3-1 en el marcador y estuvo a tiro del batacazo gracias a ese quiebre. No obstante, la notable jerarquía del teutón apareció en el momento indicado, torció la historia y batió al argentino por 7-5.

Los resultados del tenis argentino en el Masters 1000 de París

Singles masculino

Francisco Cerúndolo a Miomir Kecmanovic (Serbia) por 7-5, 1-6 y 7-6 (4) | 16avos de final.

Alexander Zverev (Alemania) a Camilo Ugo Carabelli por 6-7 (5), 6-1 y 7-5 | 16avos de final.

Francisco Cerúndolo vs. Jannik Sinner (Italia) o Zizou Bergs (Bélgica) | Día y horario a confirmar por la organización.

Dobles masculino

Máximo González y Andrés Molteni vs. Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi (Italia) - Octavos de final - EN JUEGO actualmente.

*No hay actividad femenina en el torneo.

Argentina ya tiene el equipo para el Final 8 de la Copa Davis 2025

El capitán Javier Frana eligió a los protagonistas y no hubo sorpresas, ya que se quedó con Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni. Se trata del mismo equipo que derrotó a Países Bajos por 3-1 de visitante, en la última serie. La máxima cita será entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

Mientras que los tres primeros mencionados estarán en el singles, los últimos dos integrarán el dobles. "Fran" se ubica actualmente en el puesto 21 del ranking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). En tanto, "Tomi" se coloca 60° y el "Tiburón" aparece 64° en el máximo escalafón internacional. Por último, Molteni marcha 29° en la nómina de parejas y "Cebolla" está séptimo, aunque supo estar primero.

Por su parte, el capitán alemán, Michael Kohlmann, dio a conocer la nómina para enfrentar a la Selección Argentina de tenis. Entre los convocados estará Alexander Zverev, el número 3 del ranking ATP, quien vuelve a disputar la competencia tras su última participación en el 2023. También fueron citados para los individuales Jan-Lennard Struff (91°) y Yannick Hanfmann (126°). En tanto, la dupla para el dobles estará conformada por Kevin Krawietz (10°) y Tim Puetz (11°).