Sinner impactó al tenis con una cruda confesión por su sanción de doping: "Dejarlo todo"

Sinner soprendió al mundo del tenis con una fuerte declaración sobre un posible retiro por el doping.

A falta de pocos días para su regreso a la actividad, Jannik Sinner impactó al tenis con una cruda confesión. El número 1 del mundo, que volverá a las canchas en el Masters 1000 de Roma, expresó lo que le generó la suspensión de tres meses de la Agencia Mundial Antidopaje por haber dado positivo en dopings por clostebol.

Sinner parece haber encontrado paz, después de la polémica que se originó en el mundo del tenis por el pacto que alcanzó con la Agencia Mundial Antidopaje de tres meses de sanción. Si bien en los dos controles se encontraron restos de un esteroide anabólico prohibido en la competencia profesional, el italiano está pronto a cumplir la pena, pero no se olvida los momentos que vivió en el transcurso.

En una entrevista con el medio Tg1, telediario de la Rai, el europeo deslizó que pensó en retirase del tenis después de ganar en el Australian Open 2025. “Cuando llegué a Australia me sentí incómodo, me parecía que los demás jugadores me miraban de forma diferente. Por un momento incluso pensé en dejarlo todo", comenzó diciendo.

Luego, el diestro agregó: "Mi suerte fue la gente que me rodeó, que me ayudó mucho y creyó en mí. Mi equipo, mi gente y mi familia fueron muy importantes y me ayudaron a crear mi propia burbuja, donde no podía pasar nadie más y eso me dio confianza para seguir y preparar bien los Grand Slams”.

“¿Cómo gestiono la ira? Yo también tengo arrebatos. Jugar al tenis es como el póker. Si ves que el otro está pasando apuros, te da fuerza. Tengo momentos en los que estoy cansado, nervioso y no siento el juego. Mi equipo tiene que hacer algunos trucos para hacerme sentir el juego. Hay momentos en que no todo sale perfecto. Pero al final el tenis es un juego", manifestó SInner.

La última vez que el italiano disputó un partido oficial fue en la final del Abierto de Australia, cuando venció al alemán Alexander Zverev, y ya todos en el mundo del tenis conocía de su caso positivo. Incluso, el trato distintito que tuvo de la Agencia Mundial Antidopaje, le valió críticas de varias figuras del deporte. Una de ellas fue Serna Williams, que no dudó en cruzarlo: "Si yo hubiera hecho eso, me habrían dado 20 años. Seamos honestos. Me habrían quitado Grand Slams“.

Otro de los tenistas que no tuvo piedad con él fue el austrliano Nick Kyrgios, quien suele pedir una justicia sin distinciones en casos de dopaje. "La WADA dijo que sería una sanción de uno a dos años. Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios. Es un día triste para el tenis. La justicia en este deporte no existe", comentó el jugador de 30 años cuando se conoció el pacto de Sinner.

Histórico el tenis argentino: Cerúndolo barrió a Zverev, 2 del mundo, en Masters 1000 Madrid

Francisco Cerúndolo (21° en el ranking mundial de la ATP) sigue con un notable nivel de tenis esta semana, en el Masters 1000 de Madrid 2025, y logró una hazaña histórica en los octavos de final. Sobre el polvo de ladrillo de la capital de España, el argentino directamente barrió de la cancha al alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo, y lo eliminó por 7-5 y 6-3.

A puro talento, entrega y sacrificio en el Estadio Manolo Santana, "Fran" impuso condiciones desde el principio y se llevó el primer set con lo justo. Ya en el arranque del segundo, se adelantó por 3-0 y más tarde sostuvo la diferencia para llegar al 5-2 y culminarlo con el 6-3 definitivo.