Reapareció Guillermo Vilas: la tierna foto del extenista que se hizo viral

Una tierna foto de Guillermo Vilas se hizo viral en las redes sociales y el extenista recibió miles de mensaje de cariño.

Guillermo Vilas reapareció en las redes sociales con una tierna foto que se viralizó rápidamente. La esposa del extenista, Phiangphathu Khumueang, utilizó su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje cariñoso a su pareja y los fanáticos no dudaron en expresar su admiración por el ídolo del tenis. El mejor jugador de la historia de dicho deporte tuvo un nuevo reconocimiento por parte de sus simpatizantes que no dudaron en elogiarlo.

La compañera de vida de la leyenda de 70 años demostró una vez más su amor, aquel que nació hace mucho tiempo en un centro comercial de Bangkok y que se mantiene hasta hoy en día. La mujer tailandesa con la que "Willy" se casó en 2005 es madre de sus cuatro hijos -Andanin (19), Landinlao (13), Intila (12) y Guillermo Jr (6)- y muy de vez en cuando sube fotos con su enamorado. Esta vez no fue la excepción y agregó una frase dedicada a su esposo.

"Because you are my everything" -Porque tú eres mí todo-, escribió Khumueang en su cuenta, @Phiang_Vilas, y tanto los likes como los comentarios en la foto no tardaron en llegar. Por supuesto, muchísimos usuarios recordaron la inmensa carrera de Guillermo Vilas en el tenis y otros le agradecieron a la mujer del propio ex tenista por cuidarlo. En la imagen se ve a la joven sonriendo y el ídolo al lado suyo con un corazón blanco en el medio.

Con la diferencia de 30 años de edad, la pareja comparte en la actualidad una larga historia de amor. Ante el delicado cuadro de salud que atraviesa el multipremiado tenista, es justamente la tailandesa quien tomó las riendas de las dos escuelas de tenis que fundó Vilas. El matrimonio mantiene su amor a través de los años, Phiangphathu asumió el liderazgo y cumple con dejar vivo su legado en el mundo del deporte.

La foto de Guillermo Vilas junto a su esposa que se hizo viral

La vida y carrera de Guillermo Vilas

Vilas, que nació en la Ciudad de Buenos Aires, obtuvo 62 títulos durante toda su carrera y es el tenista argentino con más títulos individuales de la historia. Con cuatro trofeos de Grand Slam y un Masters, tiene en su haber varias marcas que tres de ellas aún no han sido superadas y que las consiguió en 1977, cuando evidenció que era el mejor del mundo aunque la ATP, de manera insólita, no lo reconoció como número uno del mundo por el sistema de puntos que se daba en aquel entonces. Ese año, "Willy" logró la mayor cantidad de victorias consecutivas en todas las superficies, como también el récord de partidos ganados en un mismo año y, como si fuera poco, la mayor cantidad de títulos conquistados en una temporada.

En el primer ítem, el zurdo ganó 46 partidos de manera consecutiva en todas las superficies: la racha, que comenzó en Kitzbuhel, siguió con los campeonatos encadenados en Washington, Louisville, South Orange, Columbus, el US Open y París, más dos triunfos en el medio por la Copa Davis frente Australia en Buenos Aires. La continuidad de victorias se detuvo en la final del ATP francés de Aix en Provence, donde perdió con el rumano Ilie Nastase por 6-1, 7-5 y abandono, en el que su rival usó una raqueta de doble encordado solo para poder derrotarlo.