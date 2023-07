Insólito: jugaba al "tenis criollo" cambió de deporte a los 24 años y sacó su primer punto ATP

También conocido como tenis con paleta, es un deporte muy parecido al tenis que se practica en una superficie rectangular. Lautaro Corthey dejó ese deporte y, ahora, consiguió su primer punto.

En uno de sus primeros días, el Challenger de Santa Fe de tenis entregó uno de los momentos más llamativos a nivel tenístico. Es que, en esas canchas, se dio una llamativa historia con uno de los ganadores de la fecha: Lautaro Corthey, quien ganó su primer punto ATP, juega a otro deporte que también tiene que ver con ese estilo, pero es muy distinto: es el tenis criollo.

En una entrevista con la Asociación Argentina de Tenis, Lautaro contó que él jugaba -y da clases- de "tenis criollo", incluso fue el primer campeón nacional de la historia siendo menor de edad en singles, y llegó a derrotar en dobles a una de las mejores parejas de la historia, la conformada por Gabriel Solari y Cristian Resek. Ahora, después, probó con el tenis más convencional. También conocido como tenis con paleta, es un deporte muy parecido al tenis que se practica en una superficie rectangular, de menores dimensiones que el tenis tradicional: 18,50 metros de largo por 8,50 metros de ancho. Se practica con paletas similares a las de pelota vasca y se puede jugar en modalidad singles o dobles. Gana el primero en conseguir dos parciales, que se disputan a 16 puntos, con diferencia de 2.

Pese a practicar deportes toda la vida, fue recién en 2019 cuando recibió el impulso necesario para empezar a tomarse en serio el tenis “inglés”. El padre de un alumno lo convenció y la academia de Enzo Artoni lo recibió con los brazos abiertos. No faltaron quienes le sugirieron que ya estaba “grande” para iniciarse, pero la decisión ya estaba tomada. En 2022 recién hizo su debut en torneos del ITF World Tennis Tour (el primer escalón del tenis profesional internacional), y en los últimos meses ganó en Santa Fe sus primeros Pro Tour AAT, los campeonatos nacionales organizados por la Asociación Argentina de Tenis.



“Sigo tratando de cambiar las cosas que traigo del otro deporte, porque es muy distinto allá. (En el tenis criollo) se le pega como sea, nadie te enseña, no hay un profe que te enseñe cómo pararte, cómo perfilarte, cómo agarrar la raqueta. Y en el tenis, con Enzo todo eso cambió”, comentó después de conseguir este lunes el triunfo más importante de su carrera. Corthey venció a su compatriota Manuel Mouillerón por 6-4, 3-6 y 6-3 luego de batallar 2 horas y 48 minutos y, a diferencia del domingo, cuando rompió en llanto, esta vez recibió entre risas el cariño de toda su gente: saludó al canchero, se abrazó con su equipo y con sus alumnos.



“Tengo dos raquetas, una fisurada y la otra casi. Y esta raqueta que tengo ahora me la regaló hace tres días una persona. No somos de una familia con mucha plata, y lo que tienen mis viejos me lo dan, así que estoy muy agradecido”, relató Corthey a la Asociación Argentina de tenis. Este martes disputará su primer cuadro principal de un torneo del ATP Challenger Tour. Se enfrentará en el tercer turno de la cancha central a Luciano Tacchi, también argentino y también proveniente de la clasificación. Fueron los únicos argentinos en superar la fase previa del torneo.