Horacio Zeballos eliminado: chau tenis argentino en Wimbledon 2025

Adiós para Horacio Zeballos en Wimbledon 2025.

Horacio Zeballos perdió en las semifinales del dobles masculino y ya no quedan representantes del tenis argentino en Wimbledon 2025. La contundente derrota del marplatense de 40 años, ex número uno del ranking mundial de la ATP en esta especialidad, se dio junto al español Marcel Granollers frente a los locales Lloyd Glasspool y Julian Cash por 6-3 y 6-4. En la cancha 1, el albiceleste y el ibérico no tuvieron demasiadas oportunidades de -aunque sea- forzar un tiebreak.

En la cancha 1, los británicos impusieron su superioridad desde el arranque, en un choque que en la previa aparecía como muy equilibrado. De hecho, el bonaerense y el catalán fueron los cuartos preclasificados en esta disciplina sobre el césped, para este tercer Grand Slam del año. En tanto, los europeos aparecieron como los quintos favoritos a quedarse con el trofeo. En la definición por el título, los británicos se medirán con las grandes revelaciones de la competencia: David Pel (Países Bajos) y Rinky Hijikata (Australia).

La gran semana de Solana Sierra, eliminada en Wimbledon 2025

Sierra quedó en el camino en en los octavos de final del singles femenino. La marplatense de apenas 21 años, 85° en el ranking mundial vigente de la WTA, no pudo hacer demasiado en la cancha 2 y perdió frente a la alemana Laura Siegemund (22°) por 6-3 y 6-2. De cualquier forma, cerró una gran semana, ya que accedió al cuadro principal desde la clasificación como "lucky loser (perdedora afortunada)" y logró escalar hasta semejante instancia entre las mejores del planeta hoy. Desde esta temporada, ya será mirada de otra manera por sus adversarias dentro de la cancha.

Zeballos y Granollers, eliminados en la semifinal de Wimbledon 2025.

