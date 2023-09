El veterano Djokovic vence a Shelton y llega a la final del Abierto de EEUU

Novak Djokovic demostró su experiencia y se impuso al estadounidense Ben Shelton. El serbio batió a su rival de 20 años por 6-3 6-2 7-6(4) y accedió a su décima final del Abierto de Estados Unidos el viernes en el estadio Arthur Ashe.

Shelton había desconcertado a sus rivales en Nueva York con su gran saque, pero Djokovic, de 36 años y segundo cabeza de serie, tiró de su experiencia para neutralizar la remontada del joven estadounidense en el tercer set.

Su próximo rival será el el tercer cabeza de serie, Daniil Medvédev, que derrotó al defensor del título, Carlos Alcaraz.

"Obviamente, sabía que él tiene mucha potencia de fuego. Tiene un saque increíble, es muy dinámico y muy impredecible", dijo Djokovic. " Yo solo tenía que estar ahí mentalmente, presente, tranquilo, y centrarme en el plan de juego".

Djokovic, que ya tiene asegurado el regreso a lo más alto de la clasificación mundial cuando se actualice tras el torneo, continuará el domingo a la caza de su 24º título de Grand Slam para igualar el récord histórico de Margaret Court en individuales.

Shelton dio a Djokovic una rotura en el sexto juego del primer set con una serie de errores no forzados, y el estadounidense, que no era cabeza de serie, fue incapaz de convertir su propia oportunidad de rotura en el noveno.

En el segundo set, la mejor arma de Shelton le falló, ya que ayudó a Djokovic a asegurarse una rotura con una doble falta en el quinto juego y dejó caer su raqueta con frustración cuando envió una derecha fuera para dar al serbio otra rotura en el séptimo.

Djokovic disputaba su 47ª semifinal de un grande, mientras que Shelton participaba en su primera. La diferencia de experiencia quedó patente cuando el segundo cabeza de serie rompió el servicio de Shelton con una derecha ganadora en el primer juego del tercer set.

Sin embargo, el estadounidense se animó en los últimos compases del partido, cuando superó un punto de rotura con un "ace" a 230 kilómetros por hora (143 mph) en el quinto juego, ante la ovación del público local.

Shelton, que jugaba solo su séptimo partido individual en el Abierto de Estados Unidos, triunfó en un peloteo de 30 tiros antes de convertir un punto de rotura en el octavo juego, doblegando a Djokovic, que participaba en su 100º partido individual en el torneo.

Djokovic rompió de nuevo el saque de su oponente en el undécimo juego, pero no pudo evitar que el set se fuera al "tie-break", ya que estrelló una bola en la red y permitió a Shelton volver a romperle el saque en el duodécimo juego.

El serbio obligó a Shelton a cometer un error de derecha en el punto de partido e hizo un guiño poco sutil a la celebración favorita del estadounidense, al simular que contestaba —y colgaba— un teléfono mientras caminaba hacia la red.

"A los 36 años, cada final de Grand Slam podría ser la última", dijo Djokovic a los periodistas.

"Probablemente valoro estas ocasiones y oportunidades de ganar otro slam como más de lo que lo he hecho quizás hace 10 años, porque hace 10 años me sentía en plan, 'Eh, todavía tengo bastantes años por delante'. Ahora no sé cuántos tengo por delante".

Shelton dijo que se llevaba lecciones del torneo en cuanto a lo que puede lograr.

"He aprendido mucho sobre mí mismo estas dos semanas, sabiendo hasta dónde puedo llegar", dijo Shelton.

"He encontrado un lugar en el que puedo actuar con calma y lucidez, pero siendo un competidor feroz".

Con información de Reuters