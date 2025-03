El gran gesto de Djokovic con Fede Gómez, tenista argentino con depresión: "Me identifico"

El notable gesto de Djokovic con Fede Gómez, un tenista argentino que reveló que tuvo depresión.

Novak Djokovic, el mejor jugador de la historia del tenis mundial, tuvo un gran gesto con su colega argentino Federico Gómez, quien expuso públicamente que sufre de depresión. El crack serbio de 37 años demostró una notable actitud desde el plano personal y se entrenó con "Fede" en el Masters 1000 de Miami 2025, en la previa al partido en el que finalmente derrotó a otro albiceleste como Camilo Ugo Carabelli.

El astro europeo, ganador de 24 títulos de Grand Slam,compartió un entrenamiento con el "Gordo" y sostuvo que alguna vez se sintió como él durante su larga y exitosa carrera. Además de compartir un buen rato, conocerlo y charlar sobre lo que le sucede, aseguró que se volverán a ver y hasta prometió que siempre estará "para ayudarlo de cualquier manera".

Djokovic se entrenó y habló con Fede Gómez, tenista argentino con depresión: "Empatizo mucho con él"

En la conferencia de prensa posterior al triunfo frente a Ugo Carabelli, el exnúmero uno del ranking mundial de la ATP le aseveró al portal Todo sobre Tenis: “No tuve mucho tiempo para hablar con él. Mañana seguro lo volveré a ver, y espero que podamos reflexionar sobre su situación. Hay mucho de lo que escribió en ese texto con lo que me identifico". Y sentenció: "Quiero decir, todos tenemos momentos psicológicos oscuros. Realmente empatizo mucho con él. Le dije que estoy aquí para apoyarlo de cualquier manera si quiere compartirlo conmigo”,

Fede Gómez, el tenista argentino que expuso su depresión: "No querer vivir más"

El 1° de marzo del 2025, el "Gordo" publicó lo siguiente en su cuenta oficial de Instagram:

Querido tenis... El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie. No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opcion según mi parecer. Esto quizás tome por sorpresa a muchos pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción. Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano. Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo, los cuales se me hace muy difícil expresar pero quería que lo sepan para que puedan entender acciones o comportamientos que posiblemente tuve en este último tiempo y esto busca explicar un poco eso.

Fede Gómez, el tenista argentino que reveló que tuvo depresión.

Me cuesta mucho escribir todo esto sin llorar a más no poder, pero creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en este momento para sacarme este gran peso que siento encima y me come la cabeza 24/7. Todo esto no lo escribo buscando algún minuto de fama, sino que lo hago para que sepan y entiendan que todos tenemos luchas internas que estamos viviendo a pesar de no ser demostradas u ocultadas en el día a día. Espero que después de abrirme un poco (algo que tanto me cuesta) pueda sentirme un poco mejor conmigo mismo y poder vivir un poco más en paz haciendo lo que amo que es jugar al tenis. Estoy agradecido de tener la gente que me rodea y que busca sacar lo mejor de mí aunque esto sea una tarea muy difícil. Intentaré volver a tener esa alegría natural que me caracterizaba y principalmente volver a sentirme bien conmigo sabiendo que "its okay not to be okay". Como dije antes, me genera un dolor enorme abrirme de esta manera pero sentía la necesidad de contarles un poco mi situación. Sigo buscando mi mejor version. Trabajaré para buscar ese bienestar emocional que alguna vez sentí.

Atte, El gordo Gomez.