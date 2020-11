El argentino Diego Schwartzman compartirá zona con el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev, en el primer Masters de su carrera, que comienza este domingo y en el que deberá abordar el denominado "grupo de la muerte".

Schwartzman, quien se clasificó por primera vez para las Nitto ATP Finals y también por primera vez es top ten (está noveno en el ranking) en el mejor año de su carrera, jugará desde el domingo en el O2 de Londres como integrante del grupo "Tokio 1970" con Djokovic (1°), Medvedev (4°) y Zverev (7°).

En el otro grupo del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, denominado "Londres 2020", competirán el español Rafael Nadal (número dos del ranking), el austríaco Dominic Thiem (3), el griego Stefanos Tsitsipas (6, último campeón) y el ruso Andrey Rublev (8).



"Si pudiera elegir, tratándose de una superficie rápida, prefiero a los que son mejores en polvo, Nadal, Thiem y Tsitsipas, ellos me darían la chance de poder jugar más. Si me tocan los otros sería más difícil, te matan a saques", había dicho Schwartzman el martes último, en un encuentro virtual con los medios argentinos. Justamente le tocó compartir zona con los tres tenistas que no quería sobre la pista dura y bajo techo.

El porteño de 28 años, semifinalista de Roland Garros, debutará el lunes contra Djokovic, máximo favorito, en el grupo Tokio 1970, que se llama así por el año inaugural del torneo.



Los dos mejores de cada grupo se cruzarán en semifinales y la final del certamen, con premios por 5.700.00 euros, está programada para el domingo 22.