VIDEO: Schwartzman perdió el título en Colonia y bromeó sobre su altura

El argentino Diego Schwartzman perdió este domingo sin atenuantes ante el alemán Alexander "Sascha" Zverev, máximo favorito y séptimo del ranking mundial, la final del ATP 250 de Colonia, Alemania, por 6-2 y 6-1. El porteño (9°) buscaba su primer título del año, el cuarto de su carrera, pero enfrente tuvo a un rival implacable durante 1 hora y 11 minutos de juego.

Lo cierto es que, pese a la derrota, fue otra buena semana para Schwartzman, que continúa en su carrera por quedarse con un lugar para el Masters de Londres de fin de año, y en la premiación hasta se permitió bromear sobre su altura.

A la hora de decir unas palabras, al argentino le quedó un poco alto el micrófono dispuesto por la organización y dijo entre risas: "¿Qué es esto? Es para Sascha", en referencia a la altura de su rival (1.98) contra la suya (1.70).



Ya más serio, Schwartzman analizó la derrota de este domingo: "Es difícil encontrar respuestas ante semejante nivel y hoy las cosas no salieron bien. No pude hacer mi mejor partido y por eso la final no quedó de mi lado", dijo además de felicitar al alemán, que conquistó su 13° título ATP.



Por otra parte, Schwartzman anunció que se bajará del ATP 500 de Viena que comienza este lunes, debido a que, según explicó, necesita "descansar, ya que hace tres meses que ya estoy fuera de casa, no tiene sentido ir a donde sólo puedo sumar si gano el torneo".

Schwartzman busca los necesarios puntos para ingresar por primera vez al Masters de Londres, que se desarrollará en la capital del Reino Unido del 15 al 22 de noviembre venidero.