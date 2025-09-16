Cuándo se juega la Laver Cup 2025 y qué es

La Laver Cup 2025 tendrá lugar durante el próximo fin de semana en Estados Unidos. El torneo que enfrenta a los mejores tenistas europeos contra el resto del mundo se disputará desde el viernes hasta el domingo en San Francisco. Carlos Alcaraz liderará al equipo de Europa tras su reciente conquista del US Open, mientras que Taylor Fritz será una de las figuras principales del conjunto rival. Este evento marca la octava edición de una competición que se ha consolidado como uno de los espectáculos más atractivos del calendario tenístico mundial.

¿Qué es y cómo se juega la Laver Cup?

La Laver Cup es una competición anual de tenis masculino creada por Roger Federer y su empresa Team8 en 2017. El torneo debe su nombre al legendario tenista australiano Rod Laver, quien es considerado una de las máximas figuras de la historia del deporte y el último jugador en conquistar los cuatro Grand Slam en un mismo año. La competición forma parte del circuito ATP como evento oficial desde 2019, aunque no reparte puntos para el ranking mundial. La inspiración para crear este torneo surgió de la Ryder Cup de golf, donde Europa se enfrenta a Estados Unidos en un formato por equipos que ha demostrado ser exitoso durante décadas.

El formato de la Laver Cup es único en el tenis profesional y se extiende durante tres días consecutivos. Cada equipo está compuesto por seis jugadores que compiten en partidos de singles y dobles bajo un sistema de puntuación progresivo. Las victorias del primer día valen un punto cada una, las del segundo día suman dos puntos y las del tercer día otorgan tres puntos. El primer equipo que alcance los 13 puntos de un total de 24 posibles se corona campeón del torneo. Los partidos se juegan al mejor de tres sets, pero si hay empate a un set se disputa un super tie-break de 10 puntos para agilizar la competición.

El equipo europeo para 2025 estará integrado por Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli. Por el lado del resto del mundo competirán Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen y Reilly Opelka. Entre los participantes destacan las figuras del top 10 mundial como Alcaraz y Zverev por Europa, mientras que Fritz y De Miñaur liderarán las expectativas del equipo rival. Los debutantes de esta edición incluyen al brasileño Joao Fonseca y a los europeos Holger Rune y Jakub Mensik, quienes tendrán su primera experiencia en este formato de competición.

Los capitanes de ambos equipos cambiarán por primera vez desde la creación del torneo. Yannick Noah reemplazará a Björn Borg como capitán del equipo europeo, acompañado por Tim Henman como vicecapitán. Andre Agassi tomará el lugar de John McEnroe al frente del equipo del resto del mundo, con Patrick Rafter como su asistente. Este cambio en el liderazgo marca una nueva era para la competición, ya que Borg y McEnroe habían sido los únicos capitanes desde la primera edición. Los nuevos líderes aportan su experiencia como ex número uno del mundo y su conocimiento profundo del tenis de alto nivel.

El Chase Center de San Francisco será el escenario de la Laver Cup 2025, marcando la primera vez que el evento se celebra en la costa oeste de Estados Unidos. Este moderno recinto deportivo, que es el hogar de los Golden State Warriors de la NBA, tiene capacidad para 18.000 espectadores y albergará tenis por primera vez en su historia. La elección de San Francisco continúa la tradición del torneo de alternar entre ciudades europeas y del resto del mundo cada año. La infraestructura del Chase Center permitirá ofrecer una experiencia única tanto para los tenistas como para los aficionados que asistan al evento.

El historial de la Laver Cup muestra un dominio europeo de cinco títulos contra dos del resto del mundo. Europa conquistó las primeras cuatro ediciones consecutivas entre 2017 y 2021, pero el equipo rival logró imponerse en Londres 2022 y Vancouver 2023. La edición de 2024 en Berlín volvió a sonreír a Europa, cuando Carlos Alcaraz venció a Taylor Fritz en el partido decisivo para sellar la victoria 13-11. Esta competición ha demostrado generar una intensidad especial entre los participantes, quienes compiten con un nivel de compromiso que recuerda a los eventos de Copa Davis pero con un formato más condensado y espectacular.