Con 'Billie Jean Bling' y 'Arthur Flash', Osaka recupera su brillo en el Abierto de EEUU

Tenis - Abierto de Estados Unidos - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 28 de agosto de 2025 La japonesa Naomi Osaka celebra la victoria en su partido de segunda ronda contra la estadounidense Hailey Baptiste

Después de entrar en la pista con su amuleto Labubu colgado de su bolsa de raquetas, Naomi Osaka se quedó sonriendo de oreja a oreja al alcanzar la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 2021 con una victoria 6-3 y 6-1 sobre la estadounidense Hailey Baptiste el jueves.

El Labubu amuleto con incrustaciones de cristal y raqueta que Osaka ha apodado "Arthur Flash", un guiño al fallecido pionero Arthur Ashe, acaparó casi tanta atención como los feroces ganadores de derecha de Osaka, mientras tardó solo 70 minutos en completar la victoria desigual.

"Intenté concentrarme y no darle puntos gratis y ser positiva", dijo Osaka, que lució un Labubu rojo enjoyado, apodado "Billie Jean Bling" en honor a la gran Billie Jean King, ya retirada, durante su victoria en primera ronda sobre la belga Greet Minnen.

Su colección de Labubus, la sensación viral de Pop Mart , muñecas "feas y adorables", empezó como una broma, dijo Osaka, que por fin tenía algo por lo que sonreír tras años de amargas decepciones en Nueva York.

En 2021 cayó derrotada en tercera ronda, con lágrimas en los ojos, antes de una prolongada baja por salud mental, y en la primera ronda de la edición de 2022, a causa de unos persistentes problemas de espalda que dificultaban sus movimientos.

Tras su derrota en segunda ronda en 2024, dijo a los periodistas abiertamente: "Mi corazón se muere cada vez que pierdo".

Pero Osaka ha mostrado destellos de su forma ganadora este año, al alcanzar la final de Montreal a principios de este mes y lanzar cuatro aces y 13 golpes ganadores para superar a Baptiste.

La japonesa, 23ª cabeza de serie, admitió haberse sentido nerviosa durante su victoria en la primera ronda del martes, pero dijo que había aprendido a dominar sus propios nervios.

"He mejorado mi actitud, que es lo único que realmente quería mejorar. Creo que el martes me deprimí mucho en algunos momentos.

"Hoy he intentado ser positiva, incluso si ella ganaba de forma alocada o si hacía algo increíble y he intentado ser muy estable".

Ahora se enfrentará a la 15ª cabeza de serie, Daria Kasátkina.

Con información de Reuters