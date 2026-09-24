Tenía 20 años, un ciervo chocó su auto y murió: estupor en el fútbol mundial

El fútbol mundial está de luto por la muerte de un joven jugador a los 20 años después de que un ciervo choque de la manera menos pensada contra su auto mientras manejaba. Claro que, no fue el culpable directo de lo sucedido ya que el golpe llegó tras otro impacto del animal con el coche de un hombre de 52 años. El futbolista en cuestión, Oskar Kordus, se desempeñaba como defensor en el Kania Gostyn de la cuarta división del fútbol de Polonia y el trágico accidente tuvo lugar en dicho país.

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Cómo fue el choque contra un ciervo por el que el jugador de 20 años murió

El choque se dio en la carretera DW434 en el tramo de la circunvalación que une las localidades de Krajewice y Grabonóg en Polonia. Según aseguraron las fuentes policiales, sumadas a las declaraciones de autoridades locales, se dio luego de que un Volkswagen conducido por la persona de 52 años golpee a un ciervo que se interpuso en el camino. El hombre salió ileso, pero el animal salió despedido hacia el carril contrario en el que venía el BMW de Kordus. La colisión fue violenta y el ciervo atravesó el parabrisas haciendo perder el control al jugador, por lo que el automóvil terminó volcado dentro de una zanja.

Los equipos de rescate que llegaron al lugar pudieron reanimar al joven que no mostraba signos vitales y lo trasladaron de urgencia en un helicóptero hacia un hospital cercano. Allí, Oskar Kordus ingresó inconsciente, en estado crítico y con lesiones graves de tipo craneoencefálico y traumatismo intracraneal, todas causadas por el impacto. Horas después murió a raíz de las las heridas más allá del esfuerzo de los médicos de mantenerlo con vida.

Murió Oskar Kordus, jugador polaco de 20 años

Los detalles judiciales de la tragedia

La Fiscalía del Distrito de Gostyn abrió una investigación formal encuadrada bajo el delito de accidente de tránsito con resultado de muerte. Sin embargo, el jefe de la fiscalía, Bogdan Zygmunt, aclaró que las circunstancias iniciales indican que no existió responsabilidad penal ni negligencia por parte de ninguno de los conductores involucrados. El fiscal calificó el hecho como una tragedia inaudita y extraordinariamente desafortunada, señalando que el evento se originó únicamente por el cruce imprevisto del animal.

Debido a esto, la causa no busca imputar a ninguna persona y se encamina hacia el archivo una vez que concluyan los peritajes de la policía. Asimismo, la fiscalía evaluó prescindir de una autopsia formal dado que los informes médicos del hospital certificaron con claridad que las lesiones mortales fueron provocadas por el impacto contra el ciervo.

Los mensajes por la muerte del joven jugador

La noticia causó conmoción en la comunidad deportiva local. Oskar Kordus se había sumado recientemente al Kania Gostyn procedente del Korona Piaski -club donde realizó sus divisiones inferiores- y ya se había consolidado como titular en el equipo, habiendo disputado siete partidos en la temporada. Ante la tragedia, el partido que Kania Gostyn debía disputar el fin de semana fue cancelado. La institución emitió un emotivo mensaje de pésame para acompañar a la familia, amigos y allegados de Oskar. Del mismo modo, su club de origen, Korona Piaski, expresó su dolor y destacó el recuerdo del joven que se formó en sus filas desde pequeño.