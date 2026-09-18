Tenía leucemia: murió la hija de un querido cantante de cuarteto

Maximiliano Murúa, reconocido cantante de cuarteto cordobés, atraviesa el momento más difícil de su vida tras la muerte de su hija menor, Esther, quien venía luchando contra una leucemia. La noticia generó una fuerte ola de mensajes de apoyo en el ambiente musical y entre sus seguidores.

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Cómo se conoció la noticia

Fue el propio artista quien decidió comunicar el fallecimiento a través de sus redes sociales. Murúa compartió un video en el que agradeció el acompañamiento recibido por parte de familiares, amigos y seguidores durante todo el proceso de la enfermedad de su hija, en un mensaje cargado de dolor pero también de gratitud hacia quienes estuvieron cerca de la familia en este trance. El posteo se viralizó rápidamente dentro del ambiente del cuarteto cordobés, generando cientos de comentarios de apoyo en cuestión de minutos.

Maximiliano Murúa confirmó la muerte de su hija menor.

Un adiós marcado por el agradecimiento

En sus palabras, el cantante destacó especialmente a todas las personas que colaboraron y tuvieron presente a Esther en sus oraciones durante el tiempo que duró su lucha contra la enfermedad. El gesto de hacer pública la noticia a través de un video sentido buscó, según se desprende de sus propias palabras, agradecer el cariño recibido más que exponer los detalles íntimos de un proceso que la familia atravesó de manera reservada.

Quienes conocen de cerca a Murúa remarcaron el fuerte vínculo que mantenía con sus hijos y la discreción con la que la familia decidió llevar adelante todo el proceso de la enfermedad, lejos de la exposición mediática hasta el momento del comunicado final.

La noticia impactó fuertemente en el circuito del cuarteto cordobés y en los medios locales, donde distintos colegas y espacios radiales expresaron su acompañamiento a Murúa. Esther falleció el sábado pasado, y desde entonces la familia recibió un fuerte respaldo público de parte de la comunidad artística de Córdoba, que se sumó a las muestras de cariño y condolencias hacia el cantante en este momento de profundo dolor.

Distintas radios y programas locales dedicaron palabras de aliento al músico durante sus emisiones, en un gesto que refleja el cariño que Murúa supo construir a lo largo de su extensa trayectoria dentro del género.