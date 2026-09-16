La música popular cordobesa atraviesa un duelo histórico tras el fallecimiento del productor y mánager Marcos Farías a los 55 años, producto de un cáncer de hígado avanzado. La partida del histórico armador de carreras y espectáculos de cuareteto fue despedida con congoja por las máximas figuras del género como La Mona Jiménez, Ulises Bueno y La Banda de Carlitos; recientemente, Eugenia Quevedo se sumó a esa lista al expresar sus reflexiones para honrar a quien consideraba una referencia ineludible en el sector.

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La cantante expresó el valor que representaba trabajar junto al empresario dentro de la escena tropical y cuartetera. "Creo que todos los que soñábamos con cantar queríamos trabajar en algún punto con Marcos, por lo que él era para el cuarteto y la importancia que tenía. Entrar a las redes y ver el apoyo de los artistas y demás me hizo sentir muy orgullosa de haber trabajado con una persona tan querida", manifestó la vocalista al recordar el impacto de su legado profesional y humano.

El fallecimiento de Farías generó un despliegue de mensajes en las plataformas digitales por parte de músicos, colegas y recintos de espectáculos que compartieron décadas de trabajo a su lado. Reconocido por su habilidad para impulsar proyectos populares y consolidar el alcance masivo de bandas locales, el productor se convirtió en un pilar fundamental para la estructura del entretenimiento en Córdoba.

Las palabras de Quevedo sintetizan el sentimiento generalizado de una comunidad artística golpeada por la noticia sobre este joven productor. La huella de Farías perdurará en las carreras de las figuras que ayudó a consolidar y en la memoria de un género que hoy despide a uno de sus miembros más queridos.

Eugenia Quevedo.

Eugenia Quevedo llega a un festival de folklore

La música popular argentina sumará un encuentro de relevancia el próximo 8 de noviembre en Córdoba, cuando el escenario del Teatro Libertador General San Martín albergue la Gala del Folklore. La jornada se perfila como un espacio de convergencia para diversos exponentes de la escena contemporánea, orientado a exhibir la variedad estilística de la música nativa. En ese marco, la velada contará con la participación de la intérprete de cuarteto Euge Quevedo, quien formará parte de la nómina artística tras manifestar públicamente su vínculo afectivo con las expresiones tradicionales.

Con el impulso organizativo de referentes como Facundo Toro, Los Nombradores del Alba y Destino San Javier, la propuesta apunta a articular distintas promociones de músicos en una misma puesta en escena. El proyecto busca poner en valor las raíces de la identidad cultural local, al tiempo que expone los procesos de transformación y actualización del género en su diálogo con los públicos actuales.