Emoción con Euge Quevedo y su amor por el folklore: “Me hace volver a mi infancia”

La música popular argentina tendrá un evento destacado el próximo 8 de noviembre en Córdoba, cuando el Teatro Libertador General San Martín recibirá la “Gala del Folklore”, una celebración que promete reunir a referentes de la escena actual y mostrar la riqueza y diversidad del género. Entre varios artistas brillará la cantante de cuarteto Euge Quevedo, quien emocionó a todos al revelar lo que siente por la tradicional música.

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Organizada por figuras como Facundo Toro, Nombradores y Destino San Javier, esta gala busca juntar distintas generaciones y estilos en un solo escenario, resaltando la identidad y las raíces del folklore argentino. La propuesta no solo apunta a lo tradicional, sino también a cómo el género sigue evolucionando y conectando con nuevas audiencias.

Como adelanto de lo que se vivirá en noviembre, Euge Quevedo, Paquito Ocaño, El Indio Lucio Rojas y Joaco, integrante de Desakta2, participaron de una jornada especial donde compartieron su visión sobre la importancia del folklore dentro de la música nacional.

Euge Quevedo, reconocida principalmente por su carrera en el cuarteto, reveló su estrecha relación con el folklore desde la infancia. "Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz", afirmó, reflejando la profunda conexión emocional que mantiene con este género que la acompañó desde sus primeros años.

La cantante explicó que el folklore formó parte esencial de su crecimiento musical y personal. "El folklore es parte de mi crecimiento, ¿quién no vivió rodeado de folklore?", señaló, ante FM Radio Popular, destacando que para ella hablar de este género implica regresar a recuerdos y momentos imborrables de su niñez.

Euge Quevedo brilló junto a Soledad Pastorutti en el Movistar Arena (Facebook/eugequevedook).

Respecto a la posibilidad de dedicarse exclusivamente al folklore, Euge fue clara: su corazón sigue latiendo fuerte por el ritmo cordobés. "Amo el cuarteto, amo tocar con la banda, con el Keso, estar con los chicos es lo más hermoso que estoy viviendo", comentó, y añadió con convicción: "Es parte del folklore". De esta forma, reivindicó al cuarteto como una expresión musical que también forma parte de la identidad popular cordobesa y dialoga con las raíces folklóricas.

Euforia por la zamba que unió al folklore y el cuarteto con Euge Quevedo y Campedrinos

Cabe recorda que Euge Quevedo había mostrado su versatilidad musical al presentar una nueva versión de El arte de querer, una zamba emblemática del folklore argentino. En esta ocasión, la cantante cuartetera se unió al dúo Campedrinos para darle un giro fresco y diferente a esta canción escrita por el santiagueño Marcelo Flores.

La zamba, que ya había sido inmortalizada por artistas reconocidos como Karlos Roldán y Nahuel Pennisi, ahora suma un matiz especial gracias a la fusión entre el cuarteto y el folklore tradicional. Euge Quevedo, con su voz característica, aportó un estilo propio y cargado de emoción, mientras que Campedrinos imprimió su sello folklórico en la interpretación.