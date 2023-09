Vignolo y Latorre dejaron el micrófono abierto y pasaron un papelón en ESPN

En pleno partido de Boca y Santiago del Estero ocurrió una insólita situación en la que se vieron involucrados el relator y el comentarista.

Boca jugaba su partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero y, como suele pasar, miles de personas miraban el encuentro del equipo de Jorge Almirón en el norte del país. El relator del partido fue, una vez más, Sebastián "Pollo" Vignolo y vivió un vergonzoso momento con un papelón en plena transmisión del encuentro entre ambos equipos.

El encuentro comenzó cerca de las 18:45 y, una vez más, lo transmitió ESPN para todo el país, pero durante la transmisión en vivo del encuentro se vivió un pleno papelón para todo el equipo que estaba al aire relatando lo que ocurría entre ambos equipos. Lo cierto es que cuando rondaban los 20 minutos del partido en la transmisión se escucharon algunos sonidos de un videojuego que se popularizó en pandemia: Among Us. El sonido se escuchó cuando estaba atacando el equipo xeneize y Sebastián "Pollo" Vignolo junto Diego Latorre quedaron mudos ante la situación sin saber que decir ante semejante papelón en la transmisión del partido entre el conjunto xeneize y el Ferroviario.

Los comentarios sobre el sonido que se escuchó en ESPN se hicieron sentir rápidamente y en todas las redes sociales reaccionaron ante el escandaloso momento que se vivió en televisión. En X -o Twitter- los dichos de los usuarios hacían referencia a esta situación. Uno de los más queridos, Davoo Xeneize, indicó: "Estan jugando al Among Us o entendí mal? Yo solo quiero ver a Boca che!" mientras que otro de los comentarios repetidos tuvo que ver con el error del conductor: "Los muchachos se pusieron a jugar al Among Us en plena transmisión del Central Córdoba - Boca. El fútbol argentino tiene estas cositas".

Vale recordar que Boca jugó en Santiago del Estero por la jornada número 5 de la Copa de la Liga y en el estadio Madre de Ciudades jugó uno de los encuentros previos al gran desafío que tiene por delante en la Copa Libertadores y que, por otro lado, es el principal deseo de los hinchas. El equipo que dirige Jorge Almirón busca llegar de la mejor manera posible a las semifinales frente a Palmeiras para, finalmente, llegar a la final del torneo continental y tratar de ganar la "séptima" Copa Libertadores que es la gran obsesión de los hinchas de Boca.

El astrólogo de Boca pronosticó el Superclásico: "El último golpe de River"

A través de su cuenta oficial de Twitter (@ArmasGiorgio), en la que tiene más de 32.000 seguidores, el protagonista directamente anunció que "hay muchas posibilidades de que el último golpe de River sea en el clásico". El vigente campeón del fútbol argentino no empezó bien en la Copa de la Liga, más allá de que se recuperó y derrotó a Arsenal por 3-1 como local en su última presentación. Acorde a su pronóstico de que en agosto de 2023 el conjunto de Demichelis se iba a caer luego del título en la Liga Profesional, ahora agregó que el elenco de Núñez se llevará otro resultado negativo ante su archirrival histórico.