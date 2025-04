Varsky admitió que hubo una campaña contra Riquelme en Boca: "No, flaco"

Juan Pablo Varsky admitió que hubo una campaña contra Riquelme en Boca

Juan Pablo Varsky rompió el silencio en una entrevista reciente y se refirió a lo sucedido mientras Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal competían contra la dupla Andrés Ibarra - Mauricio Macri por la presidencia de Boca Juniors, en diciembre del 2023. El ídolo finalmente se impuso, aunque fue muy apuntado por varios medios de comunicación hegemónicos. El periodista en cuestión reveló que efectivamente hubo una campaña en contra del exjugador para que no ganase, aunque no tuvo efecto.

Lo cierto es que Román asumió poco tiempo después, con una buena diferencia en los comicios por sobre la fórmula integrada por el expresidente de la Nación, que ni siquiera se presentó a votar. Sobre esta cuestión y las constantes críticas que recibió el actual mandamás, el conductor de LN+ no se guardó nada en una charla que tuvo con su colega Flavio Azzaro en AZZ. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en las redes sociales.

Varsky reconoció que hubo una campaña de los medios hegemónicos contra Riquelme para que no llegara a la presidencia de Boca

"¿Sentís que hubo una carga fuerte contra Riquelme por parte de los medios más másivos? Como que le estaban dando y había una embestida...", esbozó Azzaro a modo de consulta para Varsky. Ante esto, el comentarista de TNT Sports sostuvo: "Yo creo que hubo faltas de respeto. Vos podés analizar la gestión del Consejo de Fútbol, ahora si le decís ´Consejo del mate´... No, flaco". Y concluyó: "Para mí no podés ni analizar. Después podemos analizar lo que es el mercado de pases, pero si vos partís de una burla no hay un contexto apropiado para debatir, porque ya no debatís ni una idea".

Más allá de las críticas, Juan Román Riquelme asumió la presidencia de Boca Juniors

Boca le hará juicio a un jugador que difamó a Riquelme y a su hermano

A través del Departamento de Legales, la entidad porteña denunciará en la Justicia a Leonel Coira, exjugador del "Xeneize" Leonel Coira, con actualidad en Puerto Rico. El mediocampista había denunciado a Cristian Riquelme, hermano de Juan Román Riquelme, de querer imponerle un representante para jugar en la Primera y de ser el supuesto responsable de su salida del club. Según manifestó TyC Sports, el club denunciará al jugador de 21 años de Metropolitan FA por "calumnias e injurias con falso testimonio". Las personas encargadas en llevar adelante el caso, aseguran que Coira mintió en su versión, ya que se le brindó una relación sin diferencias a la de otros jugadores de inferiores de la institución y que se quedó libre por no ser tenido en cuenta en el proyecto futbolístico.

En una entrevista con BolaVip, el jugador que tuvo un breve paso por Godoy Cruz de Mendoza había tenido duras palabras con la forma en la que se maneja el Presidente y su hermano, Cristian, que forma parte de la vida de las divisiones inferiores de la entidad de La Ribera. "Yo subí a Primera a los 17 años con Russo, ahí estuve con (Carlos) Tevez, (Sebastián) Villa, (Carlos) Zambrano. A mí (Miguel Ángel) Russo me empezó a subir cuando estaba en Sexta y anduve muy bien. Después en Quinta (División), el hermano de Riquelme me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo”, comenzó diciendo.