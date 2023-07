Una figura de TyC Sports ventiló que casi se va "a las trompadas" con El Pollo Vignolo

Una estrella de TyC Sports aniquiló al Pollo Vignolo por sus fuertes diferencias públicas y hasta recordó que estuvieron a punto de pelearse mano a mano.

Una figura de TyC Sports filtró que estuvo a punto de irse "a las trompadas" con Sebastián "Pollo" Vignolo, conductor y relator estrella de ESPN. Las fuertes diferencias públicas entre ambos llevaron a un enfrentamiento feroz en la televisión en 2018, aunque con el correr de los años fueron mejorando en el vínculo y en la actualidad se llevan bien.

El protagonista es Diego Díaz, el exdelantero y presentador de TyC que en su momento se chicaneaba al aire con Vignolo. Todo comenzó cuando Díaz, sin mencionar a su colega, opinó que "hay algunos conductores encubiertos que todos saben de qué equipos son pero no lo dicen, en los otros medios hay mayoría de Boca y trabajan supuestamente de imparciales". Fue entonces cuando "El Pollo" recogió el guante y le contestó que "hay algunos periodistas exjugadores que jugaron diez minutos y piensan que pueden hablar... Pero bueno, dejémoslo". La batalla entre ambos continuó por un largo tiempo y ahora el exfutbolista brindó más detalles al respecto.

Diego Díaz recordó que estuvo por irse "a las trompadas" con El Pollo Vignolo

En el diálogo con Gonzalo Cardozo en su canal de YouTube, el comunicador que fue echado de ESPN en 2021 le preguntó: "¿Qué pasó con El Pollo Vignolo en ese cruce televisivo que tuvieron en algún momento? Se cruzaron un poquitito, eh". "¿Qué pasó con El Pollo? ¡Vos trabajabas ahí! ¿Qué decía?", lo chicaneó Diego. "No, era Fox eso, yo estuve en ESPN después en la fusión. Al principio parecía que había buena onda y ahora ya no", le contestó Gonzalo. "Otro día te la tengo que hacer yo la entrevista, ¿no?", bromeó el entrevistado.

"Si quieren les cuento lo mío, pero ya hice un par de videos picantes... La única vez que lo vi en el canal después de irme fue en la cancha de San Lorenzo. Diego Latorre vino y me dio un abrazo, él siguió de largo...", se explayó Cardozo. Sin embargo, Diego acotó irónicamente que "no te habrá visto" y reaccionó: "¿Viste que cuando yo te vi fui y te saludé? Hubo una pica ahí en un momento. Que vos jugaste poco en Primera, que él no jugó nada...".

Muy sincero, Díaz recordó: "No, bueno, estábamos en un momento en un nivel competitivo. Más allá de tener el programa del mediodía, él también tenía el de la tarde, yo estaba con No Todo Pasa y bueno, dijo algo al mediodía que fue casi un paso de comedia con El Cabezón (Oscar) Ruggeri". Además, repasó que Vignolo "ahí remató diciendo que ´hay algunos que jugaron diez minutos en Primera y dicen cada cosa...´". Y añadió: "Yo en ese momento no lo estaba viendo, me empiezan a escribir, voy y lo miro. ¡Y en ese momento me hubiera comido el teléfono!".

"Pero lo bueno es que me dio tiempo para pensar: el programa de él termina a las 15, el mío empezaba a las 19, así que hubo dos o tres horas para pensar algo", rememoró el exjugador. "Le dije al productor: ´Mirá que en algún momento algo voy a decir, eh. Voy a ser educado, pero algo voy a decir´", repasó. También señaló que "estaba como invitado otro de estos de doble camiseta, de All Boys y de River". Y profundizó: "Justo en ese momento tuve 20 segundos de descarga, donde dije ´bueno, yo jugué diez minutos, pero a vos te hubiera gustado jugar nueve, ¿no?´. Nada, una cosa de calentones...".

Diego Díaz se soltó y habló de todo con Gonzalo Cardozo.

Además, Díaz recordó que "en un momento de pandemia estaba en la cancha de Boca, no había nada, ni un puesto de panchos, nada" y agregó sobre Vignolo: "No sabía que hacer en esas tres horas de previa que estaba haciendo. Entonces voy por el pasillo, no había nadie tampoco, y justo lo veo venir a él. Dije ´ya no hay marcha atrás, acá o termina a las trompadas todo o...´. No hay manera de que uno pueda esquivar al otro porque no tenemos ni gente que nos pueda salvar".

Acerca de aquel encuentro cara a cara con su colega tras las polémicas públicas, Diego admitió que todo terminó a pura cordialidad: "Había un proceso de unos segundos, ahora cuando estábamos a dos metros abrimos los brazos, nos saludamos, dijimos ´bueno, ya pasó, ya somos grandes´". "Me dijo ´me equivoqué´, le dije ´yo también´ y bueno... Todo bien. No tenemos amistad porque no nos cruzamos, no tenemos ambientes en común más allá de trabajar de lo mismo. Él va a relatar a la cancha, yo hago programas. Pero está todo bien", completó.