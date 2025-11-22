Una figura de ESPN F90 sentenció a Bielsa por la crisis de Uruguay: "Apagando"

Una figura de ESPN sentenció a Bielsa por la crisis de Uruguay

La Selección de Uruguay sufrió un duro golpazo contra Estados Unidos en el amistoso disputado el pasado martes 18 de noviembre, en el que cayó por 5 a 1, y uno de los apuntados fue Marcelo Bielsa, DT de la "Celeste". Este viernes, una de las figuras de ESPN F90 opinó acerca de la crisis del seleccionado que se prepara para jugar el Mundial 2026 y analizó la crisis que atraviesa el entrenador. Para colmo, tres días antes igualaron sin goles ante México y no levantan cabeza de cara a la Copa del Mundo.

Se trata de Diego Latorre, ex futbolista de Boca y Racing además de compañero de Sebastián "Pollo" Vignolo, en el programa que se emite de lunes a viernes desde las 13 horas en la señal de Disney. "Gambeta" no se guardó nada a la hora de hablar del "Loco" y el presente de su equipo con un torneo tan importante por delante. Si bien no dio el ciclo por terminado, sí advirtió que se "va apagando" a meses de un gran desafío como es la Copa del Mundo.

Latorre sentenció a Bielsa en plena crisis de Uruguay de cara al Mundial 2026

"Creo que Bielsa ante todo es representante de una conducta, de una ética y después es entrenador. Dentro de eso creo que a veces se aleja un poquito de ciertas familiaridades o relación que tenés que tener con el jugador de fútbol que es necesaria", esbozó Latorre en su análisis sobre la actualidad de Uruguay con Bielsa a cargo. Además, hizo enfásis en el vínculo entre el DT y los futbolistas: "Cuando tenés que tener esa respuesta o reacción cuando vas perdiendo, ganando o cuando tenés que salir a una cancha de fútbol o en cualquier circunstancia lo que te acerca al rendimiento y te genera un compromiso superior es ese clima que hay entre el entrenador y los jugadores, me parece fundamental".

"No creo que nadie conspire contra sí mismo. Cuando tenés que defender una camiseta de fútbol y mucho más de una selección me parece que lo primero que haces es por vos, por defender tu honor, tu orgullo, tu amor propio, lo que tenés adentro que te sale del corazón. No creo que el jugador deje de correr. He tenido entrenadores con los que no tenía afinidad, pero a la cancha entraba con el compromiso con mis compañeros y ni siquiera por plata", añadió "Gambeta". Posteriormente, habló del posible "fin de ciclo" y argumentó: "Creo que hay algo que uno sabe internamente que hay ciclos que lamentablemente van languideciendo y se van cerrando en el fútbol, te apagás como jugador. Cuando va desmejorando, ante la adversidad no tenés la misma respuesta".

Diego Latorre opinó sobre la crisis en la Selección de Uruguay y apuntó contra Marcelo Bielsa

Los números de Bielsa como DT de Uruguay

35 partidos.

16 victorias.

12 empates.

7 derrotas.

50 goles a favor.

26 goles en contra.

Un 57.14% de efectividad.

Sin títulos obtenidos.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. El evento está programado para las 13 horas de Argentina y definirá la conformación de los 12 grupos que darán forma a la fase inicial del torneo. La FIFA transmitirá el acto en todo el mundo, reuniendo a responsables de equipos, embajadores, aficionados y representantes de medios internacionales para presenciar este momento histórico.