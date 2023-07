Todos menos el "Pollo" Vignolo: sufrió un descarte en vivo y quedó en ridículo

La situación ocurrió durante el Martín Fierro cuando Luis Ventura tomó una fuerte decisión en su contra.

En una situación muy particular ocurrió durante la entrega de Martín Fierro pero tiene que ver con la actualidad del fútbol argentino. La situación se dio con dos programas deportivos que ganaron en la terna mejor programa deportivo, pero la peor parte le tocó a Sebastián "Pollo" Vignolo que quedó afuera de la decisión.

Según Luis Ventura, en APTRA, se dio una situación insólita en la entrega de este premio: hubo un empate. Y terminó definiendo Luis Ventura, según se conoció los ganadores fueron la "serie" de la Selección Argentina que se transmitió en Canal 9 y, además, el trabajo que hizo toda la Televisión Pública durante la Copa del Mundo. De esta forma el mandatario designó que los dos iban a empatar y se iban a quedar con la estatuilla.

El lado B de esta situación es que la terna estaba conformada por tres programas: el tercero en discordia fue Pasión por el fútbol. El programa es conducido por el periodista Sebastián Vignolo, en Canal 13 y fue el único que se quedó sin el premio determinado según el propio Ventura confirmó.

Ladaga fulminó al Pollo Vignolo por su labor en ESPN: "Saludos a sus amigos"

Mientras Azzaro y Ducatenzeiler lo felicitaban por sus narraciones en la TV Pública, el invitado se diferenció del líder de F90 y Equipo F y hasta lo picanteó en vivo: "A mi me gusta relatar el partido, no mandarles saludos a mis amigos y todas esas pavadas...". "Me parece que no va, que la gente queda afuera del evento. A mí me gusta relatar el partido", aseguró con sarcasmo.

Más tarde, cuando "Duca" le preguntó si Vignolo se había solidarizado con él cuando ESPN lo echó, "El Cabezón" aclaró que lo "llamaron todos en su momento" y agregó: "No sé si es una mala persona, no puedo decir eso... No lo conozco, fue un buen campañero. Era hacer un programa e irse". "Fuimos compañeros nada más, no compartimos asados, cumpleaños. No lo sé", profundizó.

"Lo de personalizar... Yo creo que no es así. Si le tengo que decir pelotudo a una persona, se lo digo en la cara y después en otro lado", amplió "El Panza". "No es que estoy defendiendo a nadie, eh", aclaró igualmente. Al mismo tiempo, expresó que "hoy hay una masa de gente que no se come ninguna porque ese tipo de situaciones conspiran frente a un producto que... Hoy vos ves una planilla de rating de los partidos de Boca o River los fines de semana y no miden más de seis o siete puntos. La gente no los mira