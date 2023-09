Ruggeri se cansó en ESPN y dijo lo que todos saben de Demichelis en River: "En el vestuario"

Oscar Ruggeri le dejó una fuerte advertencia a Martín Demichelis en ESPN F90, en plena crisis de River en la Copa de la Liga Profesional. El video en el programa de televisión del Pollo Vignolo.

Oscar Ruggeri apuntó crudamente contra Martín Demichelis por el mal momento de River. El exjugador del "Millonario" le dejó una fuerte advertencia al entrenador en plena crisis del equipo de Núñez, que quedó eliminado de la Copa Argentina y de la Libertadores, además de haber perdido dos de los tres partidos en la Copa de la Liga Profesional.

En ESPN F90, el programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, el campeón del mundo en México 1986 aconsejó a "Micho". De manera contundente, el "Cabezón" le dijo que tiene que aprender a manejar el vestuario y tener más cuidado con los referentes del plantel porque sino su etapa como DT en la institución no durará demasiado.

Ruggeri, sin filtro contra Demichelis en River: "Manejá el vestuario porque sino te tenés que ir"

A pleno con relación a la baja en el nivel futbolístico de la "Banda" después de haber sido el campeón de la Liga Profesional, el panelista de ESPN F90 irrumpió con todo mientras sus compañeros en el canal debatían: "Tiene que tranquilizarse Demichelis. No en la cancha, sino en el vestuario...". "¡Esto es recontra de vestuario! Manejá el vestuario, porque sino te tenés que ir", disparó el exdefensor.

"Muchachos, no den vueltas, queridos... Si no, se tiene que ir el técnico. Si vos querés apresurar cosas, cambios, poner a este...", continuó el exfutbolista. "¡Listo, muchachos, hagan el equipo ustedes! A ver, ¿quién quiere jugar?", lo chicaneó Vignolo. "No, yo no te digo eso, yo te estoy diciendo que el 4 es (Milton) Casco. El 4 es Casco... Juega un partido mal, ¿y ya lo querés sacar? ¡No, bancalo, recuperalo! Hay que recuperarlo, viejo", insistió el bicampeón de América con la Selección Argentina.

"Con ese criterio no podés tocar a nadie, porque cada cambio que haga se pudre el rancho", acotó Federico "Negro" Bulos en coincidencia con el "Pollo". "Si saca a Enzo Pérez se le prende fuego el vestuario. ¿Si no juegan Casco o Enzo Pérez lo voltean?", desafió Diego "Chavo" Fucks a Ruggeri. "¡Casco es el titular! ¿La perdió Casco la Copa (Libertadores)? ¿Por qué salió Casco?", sentenció el exzaguero para cuestionar el planteo de "Micho" en la derrota por 2-0 frente a Vélez en Liniers.

Cuándo juega River: próximo partido vs. Arsenal

El conjunto de Demichelis recibirá al de Federico Vilar en el estadio Monumental por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El día, el horario, el árbitro y la transmisión en la televisión todavía no fueron confirmadas oficialmente, ya que el choque será luego de la doble fecha FIFA de comienzos de septiembre.