Ruggeri "aconsejó" al novio de Morena Beltrán ante el Pollo Vignolo y arde ESPN: "Macho"

Oscar Ruggeri aconsejó al novio de Morena Beltrán ante el Pollo Vignolo en F90 en vivo y arde ESPN. El video del incómodo momento al aire que dejó expuesto al "Cabezón".

Oscar Ruggeri quiso aconsejar en vivo al novio futbolista de Morena Beltrán pero quedó en ridículo en ESPN F90. El exjugador le habló a la cámara a Tomás Mantía, la pareja de la periodista que juega de zaguero en All Boys, equipo de la Primera Nacional. Lejos de ayudarlos, "El Cabezón" demostró su mentalidad anticuada pese a que sus compañeros le dieron una mano ante la mirada del conductor Sebastián "Pollo" Vignolo.

Todo comenzó cuando el relator expuso una situación típica del matrimonio en el día a día y la panelista reveló algo que charlaron entre todos en la comida previa al inicio del programa de televisión: "Hoy hablamos largo y tendido en el almuerzo porque sigue con el tema de que tienen que pagar todo ellos". Cuando Vignolo quiso saber más detalles al respecto, Morena se explayó: "(Ruggeri) dice que si pago yo (en una salida), se tiene que volver descompuesto él".

Cuando todos lo estaban atacando, el ex River y Boca tuvo que defenderse y especuló que, cuando van a comer, el novio de Beltrán "dice que tiene que ir al baño para que pague ella...". En ese instante, el ex Real Madrid miró a la cámara y le habló directamente a Mantía: "¡Sos central! Tomi, viene el mozo... ¡Pago yo!". "¡Aggiornate!", lo retaron sus compañeros en vivo. "¡¿Qué aggiornate?! ¡Paga él!", insistió "El Cabezón". Mientras se reía porque no podía creer lo que estaba escuchando, la periodista aclaró: "Yo soy muy relajada, vamos viendo".

Mientras sostenía su posición a rajatabla, Ruggeri supuso que después pasa que “está la parejita y se agarran a los gritos en la casa, incluidos los abogados de cada uno”. "Yo digo que cada uno tiene su dinero, su cuenta", se le plantó Morena. "¡Tomi, nosotros pagamos!", insistió el panelista. "Yo tengo la aplicación, cuando vamos al cine saco las entradas más fácil. Es todo natural", le explicó Beltrán.

El Pollo Vignolo se fue del programa en ESPN.

“Pero vos ves que así le dejas las cosas más fáciles... Si son 20.000 (pesos) hay que pagar. Hay que sacar la plata y pagar. Y la cena también", no coincidió. De paso, le aclaró a Beltrán que “él también puede sacar las entradas por Internet”. Allí, El Pollo Vignolo dijo que su compañero "es de la prehistoria". Sin embargo, Oscar se mofó del conductor: “Vos sos un cero, cero, cero y un uno a la izquierda. ¿Sabés quién maneja todo? Paula”, disparó con relación a la esposa del relator.

Ruggeri siguió insistiendo, volvió a hablarle en vivo a la pareja de Morena y añadió que “el central paga, el central siempre paga... El macho es el central y paga siempre”. "Uh, ahí apareció esa palabra...", acotó Beltrán. "¡Ni Coco Sily se animó a tanto!", cerraron en el estudio del canal.