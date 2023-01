Qué pasa con el Pollo Vignolo en ESPN: filtran la verdad de su situación

Sebastián "Pollo" Vignolo todavía no volvió al aire de ESPN F90 y se conoció cuál es el motivo de su ausencia en el ciclo televisivo. Qué es lo que sucede con el famoso conductor del canal.

Sebastián "Pollo" Vignolo no volvió a la pantalla de ESPN desde que terminó el Mundial de Qatar 2022, por lo que su situación genera una gran incógnita entre los televidentes. Sin embargo, en las últimas horas, se filtró qué está haciendo el conductor y por qué motivo se alejó de la TV por un tiempo. Mientras tanto, Diego "El Chavo" Fucks ocupó su lugar en F90 y lo reemplazará hasta su regreso a la señal de Disney.

El reconocido relator disfruta de sus vacaciones luego del torneo en el que la Selección Argentina se consagró ante Francia por penales en el Estadio Lusail. La realidad es que no estuvo durante este mes, ya que compartió con allegados y conocidos varios momentos en otro país y no tan cerca de Argentina. Claro que, "El Pollo" aprovechó que los torneos del fútbol argentino todavía no comenzaron para alejarse del mundo deportivo que vive día a día.

Sebastián Vignolo no conduce actualmente F90, ya que se encuentra en Punta del Este (Uruguay). A su vez, cuando pudo, jugó al fútbol junto a José "Pepe" Chatruc y otros colegas y amigos. Pero no es la única actividad a la cual se dedica en su tiempo libre, ya que también incursiona en el pádel. Así, lejos de las cámaras, el "Pollo" se divierte y los fanáticos del programa esperan por su regreso a la TV argentina.

El papelón que protagonizó el Chavo Fucks en la final del Mundial

Diego "Chavo" Fucks dio detalles del papelón que protagonizó minutos antes del comienzo de la final del Mundial de Qatar 2022. Luego de varias semanas de descanso, ESPN F90 regresó con todo, pero no lo hizo con Sebastián "El Pollo" Vignolo al mando. Su compañero tomó el lugar por unos días y ya dio que hablar con sus afirmaciones sobre aquel partido que consagró a la Selección en los penales ante Francia en el Estadio Lusail.

"Llegué con el ticket, que era muy alto y no había ascensor. Tenía las rodillas quemadas por lo que caminábamos y pregunté si no había un ascensor. Encontré uno, subí hasta el quinto piso y pensé: 'Después subo dos más'. Entonces subí al quinto, me perdí, nadie sabía donde estaba la ubicación y me encontré con dos argentinos sentados en un sillón ancho. Entonces me dicen 'Vení, sentante con nosotros', y vi el partido tranquilo y cruzado de piernas", lanzó "El Chavo" y describió ese instante previo al encuentro.

Luego de contar cómo llegó a ese sitio, el periodista agregó: "Después me enteré que son asientos para obesos. Lo vi divino con unos argentinos que gritaban por (Nicolás) Tagliafico porque había uno de Banfield y otro de Independiente. Les agradezco mucho la invitación a sentarme ahí". Esto generó las risas inmediatas de sus compañeros, quienes hicieron referencia a que Fucks no trabajó durante la final, a lo que Daniel Arcucci exclamó: "Yo estaba en el palco de prensa". Ante esto, su colega le contestó: "Yo no estaba en el palco porque no tenía acceso, vos sí porque sos crack".