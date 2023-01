El papelón que protagonizó el Chavo Fucks en la final del Mundial: "No tenía acceso"

Diego "Chavo" Fucks contó el papelón que protagonizó en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección y Francia en pleno Estadio Lusail.

Diego "Chavo" Fucks dio detalles del papelón que protagonizó minutos antes del comienzo de la final del Mundial de Qatar 2022. Luego de varias semanas de descanso, ESPN F90 regresó con todo, pero no lo hizo con Sebastián "Pollo" Vignolo al mando. Su compañero tomó el lugar por unos días y ya dio que hablar con sus afirmaciones sobre aquel partido que consagró a la Selección en los penales ante Francia en el Estadio Lusail.

El periodista que normalmente se desempeña como panelista en el mencionado ciclo de la señal de Disney se refirió a los momentos previos al cruce y a lo que le costó instalarse para verlo con tranquilidad. Si bien lo hizo, no ocupó el sitio que le correspondía por la entrada que tenía para presenciarlo. Un mes después del cotejo en el que la "Albiceleste" levantó el trofeo más importante de todos, el "Chavo" no se guardó nada y reveló lo que vivió en la cancha.

"Llegué con el ticket, que era muy alto y no había ascensor. Tenía las rodillas quemadas por lo que caminábamos y pregunté si no había un ascensor. Encontré uno, subí hasta el quinto piso y pensé: 'Después subo dos más'. Entonces subí al quinto, me perdí, nadie sabía donde estaba la ubicación y me encontré con dos argentinos sentados en un sillón ancho. Entonces me dicen 'Vení, sentante con nosotros', y vi el partido tranquilo y cruzado de piernas", lanzó el "Chavo" y describió ese instante previo al encuentro.

Luego de contar cómo llegó a ese sitio, el periodista agregó: "Después me enteré que son asientos para obesos. Lo vi divino con unos argentinos que gritaban por (Nicolás) Tagliafico porque había uno de Banfield y otro de Independiente. Les agradezco mucho la invitación a sentarme ahí". Esto generó las risas inmediatas de sus compañeros, quienes hicieron referencia a que Fucks no trabajó durante la final, a lo que Daniel Arcucci exclamó: "Yo estaba en el palco de prensa". Ante esto, su colega le contestó: "Yo no estaba en el palco porque no tenía acceso, vos sí porque sos crack".

Selección Argentina: el calendario de partidos para 2023

La próxima doble fecha FIFA será entre el 21 y el 28 de marzo, cuando "La Scaloneta" será local en ambos amistosos: todo indica que el primero será en la Ciudad de Buenos Aires y el segundo en el interior del país, aunque todavía no están definidos los adversarios, los días ni los lugares. A falta de la confirmación oficial, el estadio Monumental de River y La Bombonera de Boca se perfilan para ser la sede del cotejo inicial.

Para el segundo, pican en punta el Mario Kempes de Córdoba, el Gigante de Arroyito de Rosario (Santa Fe) y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Los rivales serán menores porque no se buscará la competencia deportiva fuerte, sino que la idea primordial es disfrutar del título con los hinchas, recibir la ovación y exhibir los trofeos obtenidos en los últimos tiempos, algo que no se pudo hacer a finales de 2022 debido al exigente calendario de los clubes en Europa.