Pollo Vignolo, sacado en ESPN contra L´Equipe por Messi en PSG: "No me interesan"

La ira del Pollo Vignolo en ESPN contra L´Equipe, el diario deportivo francés que le puso un 3 a Lionel Messi tras la eliminación de PSG vs. Bayern Múnich en la Champions League. "No me interesan", se enojó en vivo.

Sebastián "Pollo" Vignolo estalló en vivo en ESPN contra L´Equipe, el diario deportivo de Francia que volvió a ponerle un 3 de puntaje a Lionel Messi en la eliminación de PSG contra Bayern Múnich en la Champions League. El conductor disparó munición gruesa en Equipo F, apenas consumada la temprana despedida de París Saint-Germain de la máxima competición europea de clubes en los octavos de final.

Mientras debatían con sus colegas acerca del flojo partido de "Leo", de Kylian Mbappé y del resto del equipo dirigido por Christophe Galtier, la producción del programa de televisión puso las calificaciones del medio de comunicación galo al aire y el relator se fastidió. "No me interesan, yo no los miro", gritó, entre otras cosas.

La furia del Pollo Vignolo en ESPN contra L´Equipe para defender a Messi: "No me pongan los puntajes"

Después de la derrota de PSG por 2-0 en Alemania que sentenció el 3-0 global de la serie, el líder de Equipo F se molestó cuando la producción mostró en vivo las calificaciones del diario deportivo francés más reconocido para los jugadores del conjunto de Galtier. “No me pongan los puntajes de L’Equipe, no me interesan. Yo no los miro", pidió al principio.

Sin embargo, no le hicieron caso y los exhibieron en la pantalla, algo que terminó de sacar de quicio al cordobés. "Un medio que le puso un 3 como puntaje a Messi un día... Si la verdad quieren que lea los puntajes, yo no lo voy a hacer”, insistió. Al mismo tiempo, opinó que “PSG no se merece a un jugador como Messi" porque "no lo disfrutan nunca" y el capitán de la Selección Argentina "no está contento". "Para ellos es Mbappé y el resto... Yo no voy a leer los puntajes”, completó "Pollo" Vignolo, indignadísimo. No obstante, "Kiki" tampoco se salvó de las críticas y también se llevó un 3 por su bajo nivel en el estadio Allianz Arena.

El Pollo Vignolo se hartó de L´Equipe por el 3 a Messi en Bayern Múnich vs. PSG.

El colega que coincidió con el periodista argentino fue Moisés Llorens, español instalado en Múnich para el móvil del canal desde el lugar de los hechos. Al respecto de este tema, opinó que "en Francia ven el fútbol al revés" y añadió que "L’Equipe vuelve a puntuar muy por la baja a Messi con un 3, pero lo que me extraña e irrita es que al portugués Nuno Mendes (el lateral izquierdo) le pusieron un 7...". "No sé si lo ven con el cogote realmente, porque es inaudito”, acotó el fanático de Barcelona.

La durísima tapa de L´Equipe contra Messi: "París sin genios"

La contundente tapa de L´Equipe contra Messi tras el fracaso de PSG.

Con una imagen en la portada de "La Pulga" en el piso, ayudado por Thomas Müller para levantarse, el diario deportivo galo acotó en la bajada que tanto el rosarino como Mbappé estuvieron "ausentes" en la cancha. Además, se refirió a PSG como "un equipo ordinario, superado por Bayern Múnich" y que "esta eliminación prematura" (la quinta en los octavos de final en las últimas siete ediciones de la Champions) "marcará el futuro del club".