Pollo Vignolo, destrozado por Flavio Azzaro tras un despido en ESPN: "Cínico"

Flavio Azzaro destruyó al Pollo Vignolo tras un despido en ESPN del periodista Gonzalo Cardozo. El video contra el conductor de F90 en la televisión, a quien trató de "cínico" y de "mierda".

Flavio Azzaro destrozó a Sebastián "Pollo" Vignolo porque no se solidarizó con su colega Gonzalo Cardozo, sino todo lo contrario. Al joven periodista deportivo lo echaron de ESPN a comienzos de 2022 por una opinión en vivo en el canal en contra de la dirigencia de Racing, club al que cubría en aquel entonces.

Sin embargo, pese a estar en la misma señal por la que pasó Cardozo, el conductor de F90 y Equipo F no solamente no le envió un mensaje a su compañero, sino que encima reveló una anécdota de cuando a él le ocurrió algo similar hace muchos años en Radio La Red (AM 910). Esto último hizo explotar a Flavio, que publicó un video en su canal oficial de YouTube para aniquilar al relator.

Azzaro fulminó al Pollo Vignolo por no solidarizarse con un compañero echado de ESPN: "Me das asco"

Luego de lo ocurrido con Cardozo en el canal de televisión de deportes, Flavio estalló contra el líder de F90 y lo cruzó fuerte: "Les juro que no lo puedo ver. No sé si me da tristeza, bronca, ira, ganas de ir a pegarle un sopapo... Porque encima tengo una amistad con Gonzalo. Me da vergüenza ajena lo que hizo Vignolo". Además, resaltó que "no sólo no le mandó un mensaje, sino que El Pollo, que yo pensé que era un logi pero no sólo es un logi sino un cínico, un mal tipo, escuchen lo que cuenta tres días después de que echaran como a un perro a un compañero suyo del laburo".

Azzaro dinamitó al Pollo Vignolo tras el despido de Cardozo de ESPN.

Allí emitió un fragmento de F90 en el que el conductor recordó que "hacía un programa los domingos a la noche que se llamaba Desde el vestuario en Radio La Red". "Llego un día y el señor de seguridad nos para y nos dice ´no, no podés, el espacio que hacías vos en tu programa ya no va. No podés entrar´". "Yo tenía una vergüenza terrible, estaba con mi novia que hoy es mi señora... Me fui muerto, derrotado, liquidado", rememoró el cordobés, que añadió que "es feo que te echen, pero mucho más feo que te echen así". "Gracias a Dios, después me llamaron y pude decir que no", chapeó.

"¿Y después qué pasó? Hubo revancha, hubo otra oportunidad, hubo que recuperarse...", profundizó Vignolo. Incluso, remarcó que "toda crisis genera nuevas oportunidades". "¡Y se acabó! Todo bien, después al que me echó me lo encontré en un balneario de Cariló, las vueltas de la vida... ¡Y ya está, pasó, no hay que pelearse más!", completó.

Con mucha bronca porque el relator no se puso del lado de Cardozo, Azzaro continuó a pura furia: "¡Echaron a un compañero tuyo, hermano! Y todos los otros se reían... ¿Cómo querés vender que siempre hay segundas oportunidades, que siempre hay revancha, cuando no le mandaste ni un mensaje a un pibe que laburó en tu programa, que sabías perfectamente por qué lo habían corrido de Racing?".

"¿Tan carnero tenés que ser? El tipo quiere quedar bien parado con los tipos del canal... ¡Un excompañero tuyo denunció censura! Hablar en ese momento desde ese pedestal, de decir ´yo pude decirles que no´, como diciendo ´qué grande que la tengo...´", se quejó Flavio. Directamente contra su colega, preguntó "¿No te podés poner un segundo del otro lado? ¿Tan poco hombre tenés que ser, tan poco humano? ¿No entendés que hay un pibe que lo echaron de tu canal, que habló llorando casi delante de una cámara?".

"¿El Negro (Federico) Bulos riéndose? ¿El Chavo (Diego) Fucks, los demás callados...? Lo que hoy hizo Vignolo es de una bajeza que nunca antes había visto en los medios de comunicación", profundizó Azzaro, indignado, en su video. Además, repasó: "Vi a miles de tipos que se hicieron los boludos cuando pasó una cosa así, ¿pero que se te caguen de risa, que te quieran vender ese coaching de vida de que el sol va a salir, de que cada crisis es una oportunidad cuando te acaban de rajar?".

"Si te lo pidieron de arriba, ¿no podés callarte? Sos mal tipo, mala persona. ¿Cómo hacés para reírte habiendo tanto dolor de un compañero de laburo que lo echaron? ¿Cómo se puede ser tan mierda?", insistió Flavio en contra del Pollo. Y concluyó crudamente: "Estamos rodeados de tipos que son seres despreciables... Qué bueno que está que seas tan torpe, Vignolo. Como sos tan torpe, tan bruto, tan elemental, dejás todo a la vista. ¡Sos malo y bruto! Me das asco, Vignolo. Todos me dan asco".