Pagani estalló contra El Negro Bulos por Boca en El Trece: "¡Bajá el copetito!"

Horacio Pagani estalló contra El Negro Bulos ante El Pollo Vignolo en El Trece por el mal juego de Boca. El video en el programa de televisión Pasión por el Fútbol.

Horacio Pagani estalló contra Federico "Negro" Bulos en vivo en El Trece por el mal funcionamiento y la derrota de Boca frente a Banfield como visitante. Apenas culminada la caída del equipo de Hugo Ibarra por 1-0, el debate estuvo caliente el domingo 12 de marzo de 2023 en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo.

Mientras dialogaban en vivo acerca del irregular presente del "Xeneize" en la Liga Profesional del fútbol argentino, Horacio dejó pasar varios minutos hasta que intervino por primera vez. Una vez que lo hizo, el platense lo cruzó por una opinión y también acotó lo suyo Martín Arévalo.

Pagani vs. Negro Bulos por Boca en El Trece: "¡Pará un poquito!"

Mientras todos debatían al aire acerca de la derrota del conjunto de Ibarra, Horacio empezó: "¿Puedo hablar? A mí me gusta el sistema de juego que pretende emplear Boca, lo que no se puede soportar es la desidia con la que juegan los jugadores". "¿Qué sistema usarías?", irrumpió Bulos.

Allí fue cuando el periodista de TyC Sports dijo que prefiere un esquema "con tres delanteros". "¿Por qué con tres delanteros, por el número, porque sí? ¡Te falta juego en el medio! ¡¿Para qué querés tres delanteros si no la agarran nunca?!", explotó "El Negro". Además, fue a fondo y gritó que "¡(Sebastián) Villa tiene el puesto comprado, juega todos los partidos!".

"¡Empiecen a sacar muchachos, vamos! ¡Vamos que es Boca!", insistió el platense, lo que hizo enfurecer a Pagani: "¡Paráaaaaa! ¡Pará un poquito, viejo! ¡Bajá un poquito el copetito, bajá el copetito!". "¡Porque te digo la verdad, por eso!", contraatacó Federico. "¡Bajá el copetito!", reiteró Pagani. Y añadió: "Juegan en el medio, ¡¿quién carajo juega en el medio?! ¡Si juegan mal, juegan a un kilómetro por hora!".

Pagani, sacado en vivo en El Trece con El Negro Bulos.

"Pero si vos ponés un delantero más, te falta un volante", lo desafió el de ESPN, a lo que el de TyC opinó que "si ponés más en el medio, más lento juegan". "¿Pero viste lo que hizo (Martín) Demichelis hoy? ¡Todos mediocampistas, todos llegadores, un baile bárbaro! ¡Eso es un técnico!", vociferó el plantense en defensa al DT de River. "Decime cuántas pelotas atajó el arquero de Godoy Cruz. Dos goles de penal. Jugó lindo ópticamente, para que les guste a ellos... ¿Cuántas pelotas atajó el arquero? ¡Tres veces sacó (Franco) Armani, más veces que el rival!", remarcó Pagani.

En ese instante se metió Arévalo en la charla y le dijo: "Horacio, ¡Boca no hizo figura a (Facundo) Cambeses ni en el segundo tiempo!". "¡Pero Boca es un desastre!", se fastidió el experimentado periodista. Incluso, manifestó que "lo que se reclama es que Boca no puede jugar con ese nivel de poca decisión y poco entusiasmo que tienen los jugadores, viejo...". "¡Es una vergüenza, es una vergüenza! No se dan cuenta de que tienen puesta la camiseta de Boca, ¡juegan a dos kilómetros por hora!", cerró Horacio, muy molesto.