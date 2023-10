Morena Beltrán se hartó de Demichelis y lo cruzó por River en ESPN F90: "Aires"

Morena Beltrán se hartó de Martín Demichelis y lo cruzó por su River en ESPN F90, el programa de televisión del Pollo Vignolo. Las fuertes críticas de la periodista al entrenador del "Millonario".

Morena Beltrán se cansó de Martín Demichelis y lo cruzó con firmeza en ESPN F90, el programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. La periodista entró de lleno en el debate acerca del testimonio del entrenador del "Millonario" en el que chicaneó a Boca por "las formas" y su postura mezquina a la hora de defender un resultado favorable.

Durante la edición del lunes 9 de octubre de 2023, Vignolo no estuvo y el ciclo fue comandado por su colega Diego "Chavo" Fucks. El comunicador introdujo el tema luego del repaso de las declaraciones de "Micho" y así todos opinaron desde el estudio del canal en vivo. Sin embargo, la que fue más a fondo fue Beltrán, que no estuvo de acuerdo con la postura del director técnico de la "Banda".

Morena Beltrán liquidó a Demichelis en ESPN: "No te permite"

La reportera fue muy sincera con relación a su opinión sobre los dichos del DT del "Millo" y disparó en F90 que "hacer tiempo muchas veces es algo de una postura del futbolista también, más allá de la bajada de Demichelis". Además, recordó que "a (Franco) Armani en la Bombonera lo amonestan por hacer tiempo también". Igualmente, aclaró que "es algo que sucede y es lógico, ¡si iba ganando River 1-0 hasta el minuto 90!". Morena también señaló: "Y también me parece que eso no te permite hablar con aires como de superioridad sobre tu rival. Porque yo no hago tiempo, entonces...". Para terminar con el tema, Beltrán remarcó que "River sí tiene una idiosincracia muy marcada y (Marcelo) Gallardo recontra respondió a esa idiosincracia".

Los palazos de Morena Beltrán a Demichelis en ESPN F90.

El show de chicanas de Demichelis contra Boca: "Tirado en el suelo"

En la conferencia de prensa posterior a la victoria por 1-0 frente a Talleres de Córdoba en el estadio Monumental, el DT del local se sentó en la conferencia de prensa y disparó munición gruesa contra el archirrival histórico. “Todo lo que significa con respecto a Boca, ya lo demostramos e hicimos lo que teníamos que hacer el domingo pasado. Y no cambio por nada haber ganado los dos clásicos y sobre todo las formas, con la identidad que a esta enorme institución la identifica. Porque fuimos muy protagonistas. Nací en esta casa y entendemos las formas", comenzó el exdefensor de la Selección Argentina.

Con relación al 2-0 conseguido por su equipo en la Bombonera, el estratega recordó: "Fuimos a plantarnos de visitante con mucho carácter, sin cambiar nuestras formas. Y repito, en un momento nos acomodamos más atrás pero siempre pensando en el arco de enfrente, sin hacer tiempo”. Para ejemplificar la vocación ofensiva de su equipo, el ex Manchester City resaltó que tuvieron “un lateral a los 40 minutos (del segundo tiempo" y lo hicieron "rápido". A pura ironía por las demoras permanentes de Boca ante Palmeiras en Brasil cuando estaba yendo a los penales con un futbolista menos en la cancha, el DT recalcó: "Ningún jugador mío se acalambró y se quedó tirado en el suelo... Son las formas, es una grandeza de vivir. Una forma de vivir que es la grandeza que distingue a este River, que es integral".

Además, "Micho" apuntó a la cuestión social que diferencia a ambas entidades ya que según él "pasan 10.000 personas a diario" por las instalaciones porque el club "no es sólo fútbol". Incluso, destacó que "hay un primario, un secundario, un terciario, está Casa River, Fundación River... River es diferente". De hecho, machacó: "Nosotros intentamos sostener eso, no cambio por nada haber ganado los dos clásicos y las formas en cómo las ganamos”.