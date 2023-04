La polémica revelación de Niembro sobre su relación con Mariano Closs

Fernando Niembro lanzó una impensada revelación acerca de Mariano Closs luego de que ambos trabajen juntos durante varios años. El hombre con pasado en Fox Sports se refirió a la relación con el actual relator que se desempeña en la señal de ESPN. Si bien también hubo elogios de por medio, lo que más llamó la atención por parte del experimentado periodista deportivo de 76 años fue lo que dijo contra su histórico ex compañero.

En diálogo con su colega Gonzalo Cardozo en su canal de YouTube, Niembro se refirió al conductor de F12 y su manera de llevar a cabo su importante tarea, pero su crítica fue bastante picante. Sin embargo, no fue lo único que el experimentado comentarista macrista dijo en la mencionada entrevista, ya que además apuntó contra Juan Román Riquelme y elogió a Mauricio Macri. Al margen de esto, sus dichos contra Closs fueron los que más llamaron la atención.

"Closs es un extraordinario relator. Tiene una capacidad de anticipación, un entendimiento del juego y del reglamento, un tono que, imaginate, 25 años trabajando juntos dando vuelta por el mundo, lo tengo pegado acá. No lo extraño", soltó y sorprendió con sus palabras. Luego, nombró a algunos de sus compañeros y continuó: "Me toca Pons, Gabes, Fernández, pero yo me dedico a lo mío", sostuvo Fernando Niembro en diálogo con Cardozo acerca del famoso relator. Cabe destacar, que actualmente es parte de las transmisiones de los partidos de la Liga Profesional en Fox Sports Premium y, de vez en cuando, comete algún grave error en vivo.

"Yo no vivo del pasado, fueron momentos extraordinarios, una carrera en la que tengo más de 50 años de periodista. Trabajé con Víctor Hugo Morales y de ahí para acá, comenté con todos los relatores más importantes de la Argentina y de cada uno tengo una anécdota o viaje", agregó el comentarista acerca de su recorrido en el mundo del deporte.

La impactante revelación de Fernando Niembro sobre Gabriel Heinze

Por otro lado, Niembro también dio detalles de una fuerte discusión que tuvo con el exdefensor de la Selección: "Gabriel Heinze conmigo tiene una relación tensa. Tal es así que estuvo a punto de pegarme en un entrenamiento de Newell's. Yo fui muy crítico de él. Un día voy a hacerle una nota al 'Patón' Nahuel Guzmán, a Martino y a Maxi Rodríguez; y estaba él formando parte del equipo. Y me dijo con rabia: 'Por tu culpa mi mamá se enfermó'. Vamos a suponer que me pegaba y se sacaba las ganas, a mí no me iba a hacer cambiar de opinión".

El brutal ataque de Niembro a Riquelme por Boca

El histórico compañero de Mariano Closs en Fox Sports opinó: “Me extraña que Boca no tenga publicidad en la camiseta". Al mismo tiempo, expresó que "eso es inoperancia de la Comisión Directiva" porque "Boca, por encima de River, puede conseguir un sponsor cuando se le cante”. Mientras gesticulaba, repasó que "Macri hizo así y consiguió a Qatar (Airways), que casi no venía a la Argentina". "Que Boca no tenga un sponsor en la camiseta es responsabilidad de una mala conducción", insistió.