El brutal ataque de Niembro a Riquelme por Boca: "Impávido"

El brutal ataque de Fernando Niembro a Juan Román Riquelme por sus manejos como vicepresidente de Boca. El desprecio del periodista de ESPN hacia el ídolo del "Xeneize".

Fernando Niembro reapareció para atacar brutalmente a Juan Román Riquelme por sus manejos en Boca. El periodista deportivo de 76 años liquidó al vicepresidente y máximo ídolo de la historia del "Xeneize" por sus manejos como dirigente. Por si fuese poco, en contraposición a ello, llenó de elogios al presidente de River Jorge Brito y a su amigo Mauricio Macri.

El comentarista de ESPN le brindó una entrevista a su colega Gonzalo Cardozo en el canal de YouTube del joven. En diálogo de más de media hora entre ambos, el experimentado comunicador trató de "inoperante" y de "no estar preparado" al exmediocampista devenido en directivo de la institución.

Niembro reapareció para atacar a Riquelme por Boca: "Inoperancia"

El histórico compañero de Mariano Closs en Fox Sports opinó: “Me extraña que Boca no tenga publicidad en la camiseta". Al mismo tiempo, expresó que "eso es inoperancia de la Comisión Directiva" porque "Boca, por encima de River, puede conseguir un sponsor cuando se le cante”. Mientras gesticulaba, repasó que "Macri hizo así y consiguió a Qatar (Airways), que casi no venía a la Argentina". "Que Boca no tenga un sponsor en la camiseta es responsabilidad de una mala conducción", insistió.

Con relación al vicepresidente, disparó: “No creo que Riquelme sea un buen dirigente porque no tiene formación". También remarcó que "hace todo, se mete en todo... no deja entrar a los dirigentes en el predio". Además, recalcó que "él lo hace todo por intuición y, como Boca es fútbol, si le sale bien está todo bárbaro. Si le sale mal, con cara de impávido sigue tomando mate en el palco”.

Acerca del exvolante, "Don Niembro" aseveró que "supera todas las situaciones diciendo que (Sebastián) Villa es el mejor jugador, que (Guillermo) Pol Fernández es el más inteligente de todos". Incluso, manifestó que ello se soluciona "estudiando" ya que "en el mundo hay escuelas de dirigentes. Te tenés que formar, porque no es únicamente el fútbol".

Niembro elogió a Brito para aniquilar a Riquelme: "Tiene una ventaja"

En contraposición a sus dardos hacia Román, el periodista deportivo macrista halagó al mandamás de River porque "tiene una ventaja: es administrador de un imperio". Allí desarrolló que "dirigir un banco de las dimensiones del Macro, que tiene sucursales, más los negocios alternativos de la familia Brito, da espaldas para manejar un club".

"Hay cosas que tienen que ver con los negocios, el marketing, la estrategia, la planificación hacia el futuro... Riquelme no pasó por ninguna de esas cosas", argumentó el comentarista. Acerca de su época como deportista, reconoció que "gambeteaba a los jugadores muy bien con un solo movimiento, hacía los mejores goles", aunque aclaró que "eso no le da autoridad para conducir".

"Si yo le voy a dar este boliche a alguien que no sabe conducir, ¡me lo choca!", comparó Niembro con relación a la cafetería en el que estaban haciendo la entrevista. Y aclaró finalmente: "Si alguien hace las cosas bien, por más que piense diferente a mí, voy a decir que las hace bien".