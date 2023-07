ESPN arde por el bajo rating y quiere sacarle una figura a TyC Sports: "Levantar el muerto"

ESPN arde por el bajo rating y quiere sacarle una figura a TyC Sports en la televisión. En el canal quieren reivindicarse con el público de la Selección Argentina y van por una estrella de su rival.

ESPN arde por el bajo rating y a la vez quiere reivindicarse con el público de la Selección Argentina, después de haber "operado" contra Claudio "Chiqui" Tapia y Lionel Scaloni en la previa a la Copa América obtenida en 2021. Por lo tanto, el canal de televisión que pertenece a Disney ya planea una reestructuración importante de cara a 2024, cuando "La Albiceleste" defenderá el título en el torneo continental en Estados Unidos.

Si bien durante lo que resta de 2023 continuará todo como hasta ahora, Flavio Azzaro y Gonzalo Cardozo revelaron en sus respectivos perfiles de YouTube que se vienen modificaciones trascendentes en la señal que tiene a Sebastián "Pollo" Vignolo y Mariano Closs como las principales estrellas desde lo periodístico. La intención es "cambiar la onda" con los hinchas del Seleccionado y comenzar a generar un vínculo afectivo con ellos, en especial con los más jóvenes.

La reestructuración de ESPN por el bajo rating para 2024

La novedad más fuerte es que la señal deporitva de la pantalla chica quiere sacarle a TyC Sports a Gastón Edul, el principal cronista de la Selección Argentina en el canal del Grupo Clarín. Si bien la propuesta es contundente desde lo económico, por ahora el periodista continuará en su lugar actual más allá de que en ESPN está su hermano Esteban, otro ex-TyC.

Gastón Edul, una de las figuras de TyC Sports.

De acuerdo con Azzaro y Cardozo, la intención del principal productor Juan Cruz Ávila es "cambiar las caras" durante todo el día para atraer a un público que se le está yendo. De hecho F90, el programa del Pollo Vignolo, promedia menos de un punto de rating. Como les salió mal la "operación" contra Scaloni y Tapia para debilitar a "Chiqui", poner a otro presidente en la AFA y quedarse así con los partidos del Seleccionado que le pertenecen a Clarín, ahora no les queda otra alternativa que congraciarse con aquellos que ya directamente no los miran.

La voluntad de la señal de Disney es reemplazar a las estrellas actuales por otras más jóvenes y generar otros productos más acordes a la actualidad: con el formato de streaming, los sillones y los micrófonos que utilizan los influencers. Para ello, anhelan un flamante ciclo conducido por Martín Souto, acompañado por Esteban Edul y por tres mujeres de la nueva generación: Morena Beltrán, Lola del Carril y Sofía Martínez. También tantearon la situación de Sergio "Kun" Agüero, aunque los compromisos del exdelantero con su empresa de esports (KRÜ) harían casi imposible que se sume.

Tras la entrevista a Enzo Fernández en F90 en la que se mostraron muy afectuosos y elogiosos con el mediocampista campeón del mundo, el "lavado de cara" con "La Scaloneta" sigue con su rumbo a menos de un año del inicio de otra Copa América. "La idea es armar un programa diario en el que se empiece a hablar de la Selección. Que no les llame la atención que el programa de la tarde con Vignolo (Equipo F, de lunes a viernes de 19 a 20.30) se tranforme en un Souto - Beltrán", aseguró Azzaro.

El ex América TV también aseveró que "ESPN está un proceso de purificación porque saben que si no limpian la imagen, el proceso de destrucción es mucho más rápido del que cualquiera podía llegar a pensar. Los números son malos". Flavio añadió que "ya se sabe que TNT Sports no va a seguir con el fútbol, la cantidad de gente que contrata el Pack Fútbol es muy poca porque la gente ya se dio cuenta de que estos personajes, todo el tiempo y sin disimular, se convierten en mercenarios". Por último, Azzaro reveló que "ESPN debe reconstruir en base a amigarse con la Selección, ¿y cómo lo va a hacer? Sacando de a poco el lastre que quedó de aquella operación. La televisión se ve mucho menos que antes, pero los precios siguen siendo los mismos. Hay que levantar el muerto".