El Pollo Vignolo se vengó del Cai Aimar por Boca: "Cholulito"

La venganza del Pollo Vignolo contra El Cai Aimar, a quien trató de "cholulito" en pleno programa de televisión ESPN F90 mientras debatían sobre el Boca de Hugo Ibarra.

El muy mal partido jugado por el Boca de Hugo Ibarra durante el 0-0 contra Rosario Central en "La Bombonera" generó que se dispararan otra vez los comentarios acerca del flojo presente del "Xeneize" en la Liga Profesional del fútbol argentino. ESPN F90, el programa de televisión de Sebastián "El Pollo" Vignolo, empezó con ese tema el jueves 18 de agosto de 2022.

En esta oportunidad, la polémica en vivo no se desató por el habitual editorial del conductor, sino por las opiniones al respecto del resto de los integrantes en el estudio del canal de cable de deportes. Allí estuvieron Marcelo "El Cholo" Sottile, Carlos "El Cai" Aimar, Federico "El Negro" Bulos, Daniel Arcucci, Diego "El Chavo" Fucks y Marcelo Espina.

Tenso cruce entre El Pollo Vignolo y El Cai Aimar por Boca en ESPN: "No entienden un carajo"

Mientras discutían al aire acerca del pésimo funcionamiento del equipo de Hugo Ibarra como local, Sottile les preguntó a sus compañeros: "Ocho partidos son poco... Díganme un movimiento de Boca". "¡Ahí tenés razón! Muy pocos", le respondió Aimar. "Gracias, ´Cai´", le devolvió el periodista.

Sin embargo, el extrenador del conjunto de La Ribera agregó: "¿Pero te creés que en ocho partidos vas a tener movimientos de cosas, de acá para allá?". "¿De (Fernando) Gago qué decían en Racing?", desafió a los demás. "¡No, se veía!", no coincidió "El Cholo". "¡¿Se veía?! ¡Si estaban diciendo que había que echarlo! ¡Por favor, vamos!", se indignó el exfutbolista.

Allí fue cuando "El Pollo" Vignolo pareció haberse tomado revancha del "Cai" Aimar, que se había burlado en vivo de él porque no llegó a ser un futbolista profesional, tal como había soñado desde chico. "No te voy a pedir honestidad porque sé que sos honesto...", irrumpió el relator.

"Sos un poco cholulito de los técnicos...", se rió de él. "No soy cholulo, es lo que viví yo", se defendió el estratega. "Sí, sí, yo te entiendo, te gusta ir a jugar con ellos al 12 a los tejos", lo chicaneó el presentador con relación al balneario 12 de Mar del Plata, donde el santafesino suele asistir junto a sus colegas todos los veranos.

Visiblemente molesto por la ironía de "Seba", el ex Rosario Central contestó: "No, la diferencia es que yo entiendo lo que significa este trabajo y ustedes no entienden un carajo con respecto a eso". Incluso, destacó que "cuando habla de funcionamiento, se habla de entrenamientos durante horas y horas en la semana para que después, el domingo, (los jugadores) lo puedan hacer".

La fuerte discusión en ESPN entre el Cai Aimar y El Cholo Sottile.

"¿Vos decís entonces que Ibarra necesita tiempo?", repreguntó el comunicador. Entonces, el panelista insistió con que "¡claro que sí, son ocho partidos!". "Está bien, te lo tomo, vos decís que necesita tiempo...", se resignó el conductor. "Ustedes dicen que el primer tiempo jugó bien y en el segundo no... ¿Por qué creen que en ese primer tiempo jugó bien?", concluyó un Aimar fastidioso.