El Negro Bulos se pasó de rosca en El Trece y derrapó al hablar de Almirón en Boca

El Negro Bulos derrapó al hablar sobre el DT de Boca, Jorge Almirón, en Pasión por el Fútbol. Los gritos del panelista del programa de televisión de El Trece que conduce "El Pollo" Vignolo.

Federico "El Negro" Bulos derrapó al opinar acerca de Jorge Almirón, el entrenador de Boca, en Pasión por el Fútbol (El Trece). El programa de televisión que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo tuvo un nuevo exabrupto por parte del panelista, que comparó al DT del "Xeneize" nada menos que con Josep "Pep" Guardiola, su colega de Manchester City.

Mientras repasaban el resumen del partido que el equipo de La Ribera le ganó a Argentinos Juniors por 1-0 en La Paternal, el platense llenó de elogios al estratega que intenta revertir la mala imagen del plantel durante la última etapa del ciclo de Hugo Ibarra. Sin embargo, desbarrancó cuando lo definió como "el Guardiola negro".

Insólito: Bulos llamó "el Guardiola negro" a Almirón en El Trece

Cuando ya iba más de la mitad de Pasión por el Fútbol en su edición del domingo 21 de mayo de 2023, el panelista observó la celebración del DT tras el tanto de Miguel Merentiel sobre la hora y derrapó al respecto. "¿Vos viste algo, Pollo? ¿¡Viste cómo festeja los goles el Guardiola negro!? ¿No lo viste?", le gritó al aire conductor.

El Negro Bulos derrapó en El Trece sobre Almirón, DT de Boca.

"Le pido por favor a la producción...", insistió Bulos, aunque su compañero Nicolás Distasio lo interrumpió: "¿Cómo negro? ¿Cómo Guardiola negro?". "Bueno, morocho...", aclaró el relator. "A Almirón le dice el Guardiola morocho", acotó Vignolo. "¡Pará, pará! ¡Te lo perdiste! Ponelo de vuelta, te pido por favor", pidió mientras les suplicaba a quienes estaban detrás de las cámaras.

"¿Vos lo viste cómo festeja los goles? ¡Es un técnico que vive el partido!", reiteró Bulos. "¿Qué? ¿Te querés abrazar con él? No entiendo", lo chicaneó su colega Héctor Gallo. "Yo creo que el gran mérito de Almirón fue haber descubierto a (Luis) Advíncula, que era un tipo que estaba para salir del equipo. Ahora juega con una soltura...", opinó al instante Horacio Pagani.

"¡Mirá, lo fueron a abrazar a él! Esto no pasa en Boca hace mil años", insistió Bulos. "Lo de que lo vayan a abrazar los jugadores es verdad, eh. Tenés razón, eso lo vi: los jugadores van y lo abrazan", coincidió "El Pollo". "Los jugadores se sienten identificados con una manera de trabajar del técnico, eso está bueno resaltarlo", valoró el platense. "Tiene que mejorar un montón, yo no digo que no", aceptó para cerrar el momento.