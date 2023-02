El negocio desconocido de Ruggeri que descolocó al Pollo Vignolo en vivo: "Hotel alojamiento"

Oscar Ruggeri reveló detalles del negocio que hizo años atrás con Ricardo Gareca y Julio César Falcioni que terminó frustrado y sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo.

Oscar Ruggeri reveló detalles del negocio que tuvo hace años con Ricardo Gareca y Julio César Falcioni que terminó frustrado. Ni bien dejaron el fútbol, los tres ex jugadores trataron de invertir en algo nuevo y totalmente diferente al deporte, pero no les salió como esperaban. Entre el "Cabezón" y el "Tigre" develaron el misterio sobre el día que desistieron de encaminarse a un proyecto en el que veían futuro pero no tuvieron suerte y quien se sorprendió en vivo fue Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno Equipo F de ESPN.

Su idea luego del retiro fue utilizar el dinero para comprar o construir albergues transitorios. Sin embargo, el plan se frustró con el paso del tiempo y quedaron lejos de aquel objetivo que soñaron cumplir. "Íbamos a ver. Entrábamos al telo, una vez manejaba uno u el otro, íbamos a verlos porque nos volvía locos. Estacionábamos y teníamos que bajar entre parejas que iban y venían, y éramos recontra mil conocidos", comenzó el ex defensor de River y Boca.

Mientras su ex compañero recordaba lo que vivieron en ese momento, el "Tigre" Gareca acotó: "Hoy no se podría hacer con el celular y las redes sociales". Con respecto a lo poco que duró esa ilusión, agregó: "Nos reunimos con un arquitecto y nos decían un precio. Él hablaba y Julio también, nos habían dado un precio, queríamos agregarle cosas o refaccionarlo y siempre era el mismo. Cuando nos miramos los tres dijimos 'salgamos de acá porque nos fundimos'".

Sobre esto último, el campeón del mundo en México 1986 dio aún más detalles de lo que provocó que desistan de la idea de la inversión: "El tipo nos hacía un edificio de diez pisos tanta plata, uno de veinte pisos la misma plata, salimos cagando porque acá nos garcan". Cabe destacar, que hasta tenían un posible nombre para su proyecto, el cual se llamaría "Garufa", por las primeras letras de los apellidos de los tres ex futbolistas. Ante esta situación relatada por ellos, Vignolo se quedó atónito mientras los escuchaba.

Ruggeri reveló lo que nadie esperaba sobre Julián Álvarez

Oscar Ruggeri reveló un detalle íntimo de Julián Álvarez en el Mundial de Qatar 2022. El ex defensor de la Selección opinó sobre el nivel del joven delantero del Manchester City y no sólo lo llenó de elogios, sino también que contó todo sobre una charla que tuvo durante el torneo y le sirvió para conocerlo un poco más. Sin embargo, el diálogo no fue con la "Araña", sino con uno de sus familiares más cercanos.

"En el medio del Mundial fuimos a jugar al fútbol con Batistuta y estaban los papás de Julián. Yo le pregunté al padre qué le decía a su hijo", contó Ruggeri acerca de lo hablado con Gustavo Álvarez. La respuesta fue por demás inesperada, ya que le contó una anécdota con su hijo: "¿Por qué vas y chocas a los defensores por más que no llegás a la pelota?", le consultó una vez a Julián y este último le contestó: "Papi, quiero que sepan que así va a ser todo el partido".