El durísimo cruce entre el Cai Aimar y el Negro Bulos en ESPN F90: "Al pedo"

Carlos "Cai" Aimar se cruzó fuerte en vivo con Federico "Negro" Bulos en ESPN F90 en medio de un debate por Boca Juniors.

Con insultos incluidos y sin filtro, el "Cai" Aimar y Federico Bulos se pelearon una vez más al aire de ESPN F90. El extécnico se sacó chispas con el periodista en medio de un debate sobre lo que necesita Boca Juniors para mejorar el funcionamiento del equipo. El conjunto que dirige Sebastián Battaglia suma tres empates en fila en la Copa de la Liga Profesional y el DT está en el ojo de la tormenta.

El estratega "Xeneize" no cuenta con algunos futbolistas en la Copa Libertadores debido a las suspensiones por los incidentes en el duelo ante Atlético Mineiro en 2021. A esto se sumaron varias bajas por lesiones recientes y no le quedó opción que rotar con respecto a sus formaciones. Los periodistas del ciclo que conduce Sebastián Vignolo analizaron este presente y dos de los integrantes más picantes se cruzaron fuerte.

Federico Bulos dio su opinión sobre el planteo futbolístico de Battaglia: "Yo no sé si sabe la idea, porque un equipo que está tan repleto de mediocampistas de buen pie y buenas jugadas, termina jugando con dos wings, porque Zeballos y Villa lo son". Rápidamente, Carlos Aimar salió al cruce: "¿Qué estás diciendo? ¿Qué no tiene capacidad para darse cuenta de los jugadores que tiene para armar un equipo? Me extraña 'Negro' que digas eso, lo insinuaste".

"Dije que tiene veinte volantes, wings y después pone a Salvio de enganche, a Villa por adentro, juega Benedetto, después un 5 de marca, después Campuzano, Varela o Rolón", agregó el "Negro". A lo que el "Cai" sentenció: "A mi me gustaría que en vez de estar sentadito ahí estés en el banco a ver que carajo hacés. Si no sos el técnico de Boca no hables tanto al pedo. Es fácil hablar como analista estando acá sentado".

Oscar Ruggeri explotó a los gritos contra el Pollo Vignolo

"Hay otras cosas, muchachos. Del principio, cuando ponés un entrenador y después vas y decís ‘abajo todos del micro’. Muchachos, olvídense. Si no, sigamos hablando de si Pol juega bien, de si no juega bien… El tema es otro: cuando le sacan autoridad a un tipo que vos pusiste ¡Y bueno, esperate cualquier cosa querido!”, lanzó Oscar Ruggeri en ESPN F90 refiriéndose a la responsabilidad de Riquelme sobre lo que pasa en Boca.

"¿De verdad el tema del micro otra vez? Bueno, se hubiese ido", le respondió el "Pollo" Vignolo y encendió la mecha para que el "Cabezón" explotara: "No, tenés que hacer las cosas como corresponden, porque fuiste jugador. A mi no me vengan con eso. Y vos cuando viniste acá durante un mes y decías como sugerencia poner a Pol Fernández de 5 ¿Qué te crees que soy un boludo yo? Lo llamaron y le dijeron ponelo a Pol Fernández de 5. Está mal".