El calvario de una figura de ESPN que sorprendió al Pollo Vignolo: "Es increíble"

Un integrante de ESPN F90 atravesó un mal momento personal, lo contó y sorprendió al "Pollo" Sebastián Vignolo en pleno programa.

Una de las figuras de ESPN atravesó un mal momento personal, dio detalles en pleno programa y sorprendió a Sebastián Vignolo. El compañero del "Pollo" sufrió un robo y el propio conductor se encargó de comunicarlo a los televidentes en el pase de F12 a F90. Al margen de esta situación los distintos integrantes de ambos ciclos comenzaron a reírse.

Carlos Aimar tuvo que hacer un trámite minutos antes del comienzo del informativo deportivo de la señal de Disney y el relator lo apuró en vivo para que lo cuente. Sin embargo, el "Cai" se quedó callado y Vignolo aprovechó la ocasión para hablar de lo que pasó y lo hizo sin filtro alguno. De hecho, el ex entrenador de Rosario Central y San Lorenzo de Almagro perdió un objeto importante para él por un descuido y no la pasó nada bien.

"El horno no está para bollos. Hay gente muy caliente y con razón. Es increíble, 'Cai', estás caliente por lo que te pasó. Le pasó algo. ¿Puedo contar lo que te pasó? Para que estemos atentos todos, tenía que hacer un trámite, entonces dejó el auto con la ventana medio abierta y cuando volvió encontró que le robaron el saco. Ahora, ¡Qué mal gusto el tipo! Por ahí lo dejaste en algún otro lado y le echamos la culpa al chorro. Estoy caliente de verdad, lo vamos a recuperar", lanzó el "Pollo" Vignolo en el comienzo del programa.

Luego, y después de varios momentos de silencio, el "Cai" Aimar dio algunos detalles más acerca del robo que sufrió: "El trámite duró 40 minutos, no me di cuenta del vidrio de atrás. Es increíble, sólo el saco. Fue a 15 cuadras de mi casa. Es un hijo de mil puta, sí". Por supuesto, esto derivó en que todos los periodistas comiencen a reírse a carcajadas en pleno programa.

El calvario que vivió el Cai Aimar cuando se retiró del fútbol

Carlos Aimar reveló el calvario que vivió una vez que se retiró del fútbol en 1979 y cómo atravesó el tiempo entre que dejó de jugar y se unió al cuerpo técnico de Carlos Timoteo Griguol. El panelista de ESPN F90 puso fin a su carrera en San Lorenzo luego de ser campeón con la camiseta de Rosario Central unos años antes y no la pasó nada bien al menos durante medio año. Esa racha se cortó, ya que tuvo una oportunidad en Ferro Carril Oeste de la mano del histórico entrenador y la aprovechó de la mejor manera.

"En el caso mío dejo de jugar por un caso de lesión a los 27 o 28 años y no estaba salvado, estaba preocupado. Ganaba bien, pero no hacía la diferencia. Se me cortó el fútbol esos seis meses, estaba estudiando abogacía y tenía mi casa y un autito. Me salva que asume Timoteo Griguol en Ferro porque me había tenido como jugador y me veía pasta como ayudante. A partir de ahí pasé 8 años trabajando con él", reveló el "Cai" durante ESPN F90 acerca de su pasado.