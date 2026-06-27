Swiatek mantiene bajas sus expectativas de cara a la defensa de su título en Wimbledon

La vigente campeona Iga Swiatek dijo que se estaba manteniendo con los pies en la tierra mientras se preparaba para Wimbledon, reconociendo la tendencia reciente del torneo a no producir campeonas consecutivas en individuales femeninos.
Con nueve ganadoras diferentes en las últimas diez ediciones en el All England Club, la seis veces ganadora de un Grand Slam dijo que no sabía por qué repetir el éxito sobre hierba había resultado tan difícil, incluso para las campeonas consolidadas de los grandes torneos.
"Sin duda, es un torneo que plantea retos quizá diferentes cuando vuelves como campeona defensora, debido a todo lo que ocurre a su alrededor", dijo Swiatek a los periodistas el sábado.
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"Creo que ha habido jugadoras que han ganado este torneo y que ya habían ganado muchos otros torneos y Grand Slams. Por qué resulta especialmente difícil repetir eso, no tengo ni idea".
La tenista polaca se alzó con su primer título de Wimbledon el año pasado de forma contundente, arrollando a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-0 y 6-0 en la final, pero le ha costado replicar ese dominio en los últimos meses.
Su temporada se ha caracterizado por la irregularidad, con eliminaciones en cuartos de final en el Abierto de Australia, Qatar e Indian Wells, seguidas de una sorprendente derrota en segunda ronda ante su compatriota Magda Linette en Miami. Esa caída provocó un cambio de entrenador: Swiatek sustituyó a Wim Fissette por Francisco Roig.
El mayor revés se produjo en Roland Garros, donde la cuatro veces campeona sufrió una sorprendente eliminación en cuarta ronda a manos de la ucraniana Marta Kostyuk.
Sus preparativos sobre hierba también han sido decepcionantes, tras caer ante Emma Navarro en octavos de final en Bad Homburg, donde era la cabeza de serie número uno, lo que la deja con algunas preguntas por resolver de cara a la defensa de su título en Wimbledon.
"Siento que empiezo desde una posición totalmente diferente y, la verdad, estoy en un momento en el que mantengo mis expectativas bajas", dijo la tenista de 25 años.
"Aunque todo el mundo habla de esto (de ser la vigente campeona), siento que necesito disputar partidos y adaptarme. No va a ser fácil debido a lo que pasó el año pasado".
Swiatek, tercera cabeza de serie este año, debutará el martes contra la estadounidense Taylor Townsend y ha declarado que espera ir cogiendo ritmo a medida que avance el torneo.
"Cuando me veo a mí misma del año pasado, recuerdo que estaba muy centrada en el objetivo, no tenía muchas dudas", dijo Swiatek.
"Al principio del torneo, obviamente, no sabes cuál es tu nivel. Tienes que averiguarlo en los primeros partidos. Pude ir avanzando partido a partido".
Wimbledon se celebra del 29 de junio al 12 de julio.
Con información de Reuters