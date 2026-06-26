Francia fue demasiado rápida para equipo suplente de Noruega, dice DT Solbakken

26. El entrenador de Noruega, Stale Solbakken, reacciona en el partido contra Francia

Noruega perdió el balón en repetidas ocasiones y lo pagó caro frente a una veloz selección ‌francesa ante la que ‌cayó 4-1 en el Mundial el viernes, pero el DT Stale Solbakken dijo que su equipo de suplentes merecía un reconocimiento por su espíritu de lucha.

El delantero francés Ousmane Dembélé marcó un triplete en la primera parte contra los noruegos, en un partido en el que Solbakken dio descanso ​a 10 de ⁠sus 11 titulares habituales, incluido el máximo goleador Erling ‌Haaland, de cara a los dieciseisavos de final ⁠de la próxima semana, en los ⁠que se enfrentarán a Costa de Marfil.

"Todo va muy rápido cuando perdemos el balón varias veces", dijo Solbakken. "En ataque, creamos ⁠ocasiones durante todo el partido, así que hay que ​reconocer el mérito de los chicos por ‌eso. No fue solo en ‌la segunda parte que creamos ocasiones".

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El delantero Jorgen Strand ⁠Larsen desperdició una oportunidad de meter a Noruega de nuevo en el partido al comienzo de la segunda parte, cuando Mike Maignan detuvo su penal, lanzado con poca ​fuerza.

"Tuvimos cuatro ‌grandes ocasiones en la primera parte, así que creo que merecemos reconocimiento por ello, pero aquí no se puede perder el balón en ciertas zonas, porque el contraataque llega muy rápido", señaló Solbakken.

Su equipo, ⁠que ha terminado segundo del grupo con seis puntos, tres por detrás de Francia, se preparará ahora para su partido de dieciseisavos de final frente a los africanos el 30 de junio en Dallas.

Esa fue también la razón por la que Solbakken dio descanso a tantos jugadores, para decepción de los aficionados ansiosos ‌por ver a Haaland en acción.

"Ahora se trata de recargar las pilas. Recuerden que el descanso que hemos tenido desde el último partido es el más corto que ha tenido el equipo en el torneo, y ahora nos espera un ‌nuevo partido dentro de cuatro días", dijo Solbakken.

"El único argumento en contra de lo que hicimos (dar descanso a 10 jugadores) es que ‌los aficionados de ⁠toda Noruega y de aquí podrían haber visto a Erling y a Martin (Odegaard), pero entonces este ​Mundial no duraría mucho, y para eso estamos aquí: para llegar lo más lejos posible".

Con información de Reuters