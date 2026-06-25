Eufóricos hinchas ecuatorianos festejan clasificación a siguiente ronda del Mundial

Los aficionados ecuatorianos celebran en las gradas tras el partido contra Alemania

​Los ecuatorianos salieron el jueves a festejar a la distancia, con banderas y pitos, ‌la clasificación de la ‌selección a la siguiente fase del Mundial, luego de un sufrido triunfo 2-1 ante Alemania por el Grupo E.

El triunfo era clave para las aspiraciones de la "Tri", que cayó en el último momento en su debut 1-0 ante ​Costa de Marfil ⁠y luego empató 0-0 con Curazao.

La victoria, ‌además, cambió el ánimo de los ⁠hinchas, que tras el empate ⁠con Curazao habían pedido la salida del entrenador, Sebastián Beccacece, así como un final de ciclo para ⁠varios de los integrantes del plantel ​ante lo que parecía una eliminación ‌anticipada e inesperada.

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"Fue un ‌juego de muchas emociones hasta que por fin pudimos abrir ⁠ese gol", dijo Carlos Bravo, quien salió a festejar la clasificación en Quito. "Ha sido una emoción para el país, seguimos en el Mundial".

Los ​hinchas salieron ‌a las calles ataviados con las camisetas amarillas y azules de la selección y muchos portaban réplicas de la Copa del Mundo, en medio de gritos del tradicional "¡Sí ⁠se puede!".

"La esperanza nunca se detuvo", dijo María José Bahamonde. "Nos une como compatriotas y nosotros siempre apoyando al Ecuador".

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se sumó a los festejos con una publicación en redes sociales que acompañó con un video, junto a ‌su pequeño hijo, vistiendo la camiseta de la selección y celebrando uno de los goles del equipo en el estadio en Estados Unidos.

"Al equipo nunca se lo suelta. Menos a Ecuador", dijo.

Los hinchas ‌resaltaron el juego de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, quienes anotaron para la clasificación de Ecuador.

"Angulo es una futura ‌promesa ecuatoriana (...) ⁠como Plata, que hizo la diferencia con su gol", dijo Miguel Toapanta, un ​estudiante universitario. "Un equipo que ilusiona y hace pensar en cosas más grandes".

Con información de Reuters