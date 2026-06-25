Eufóricos hinchas ecuatorianos festejan clasificación a siguiente ronda del Mundial

Los ecuatorianos salieron el jueves a festejar a la distancia, con banderas y pitos, la clasificación de la selección a la siguiente fase del Mundial, luego de un sufrido triunfo 2-1 ante Alemania por el Grupo E.
El triunfo era clave para las aspiraciones de la "Tri", que cayó en el último momento en su debut 1-0 ante Costa de Marfil y luego empató 0-0 con Curazao.
La victoria, además, cambió el ánimo de los hinchas, que tras el empate con Curazao habían pedido la salida del entrenador, Sebastián Beccacece, así como un final de ciclo para varios de los integrantes del plantel ante lo que parecía una eliminación anticipada e inesperada.
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"Fue un juego de muchas emociones hasta que por fin pudimos abrir ese gol", dijo Carlos Bravo, quien salió a festejar la clasificación en Quito. "Ha sido una emoción para el país, seguimos en el Mundial".
Los hinchas salieron a las calles ataviados con las camisetas amarillas y azules de la selección y muchos portaban réplicas de la Copa del Mundo, en medio de gritos del tradicional "¡Sí se puede!".
"La esperanza nunca se detuvo", dijo María José Bahamonde. "Nos une como compatriotas y nosotros siempre apoyando al Ecuador".
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se sumó a los festejos con una publicación en redes sociales que acompañó con un video, junto a su pequeño hijo, vistiendo la camiseta de la selección y celebrando uno de los goles del equipo en el estadio en Estados Unidos.
"Al equipo nunca se lo suelta. Menos a Ecuador", dijo.
Los hinchas resaltaron el juego de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, quienes anotaron para la clasificación de Ecuador.
"Angulo es una futura promesa ecuatoriana (...) como Plata, que hizo la diferencia con su gol", dijo Miguel Toapanta, un estudiante universitario. "Un equipo que ilusiona y hace pensar en cosas más grandes".
Con información de Reuters